Budova projde rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí bude změna vnitřních dispozic, nové rozvody a technologie a zateplení objektu. Úpravou projde i přilehlá zahrada. Nová bude rovněž fasáda, okna, výmalba stěn i podlahy, přibude také výtah.
Náklady jsou vyčísleny na necelých 61 milionů korun bez DPH, 25 milionů korun pomůže ústecké radnici uhradit dotace z programu Spravedlivá transformace. Město navíc požádalo o další dotaci, která by mu případně pomohla zaplatit dalších 35 milionů.
V současné době radnice hledá firmu, která by proměnu bývalých jeslí provedla.