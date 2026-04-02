V bývalých kasárnách v Mostě vznikl domov pro lidi s demencí či duševní nemocí

Bývalá kasárna přeměnila Charita Most v domov se zvláštním režimem pro lidi s demencí nebo duševním onemocněním, kteří potřebují každodenní péči. První klienty přivítá po Velikonocích. Rozsáhlá oprava objektu stála přes 116 milionů korun. Finančně pomohl stát, město i Ústecký kraj. ČTK to dnes řekla ředitelka Lenka Sirovičová.
Charita Most koupila památkově chráněnou chátrající secesní budovu jezdeckých kasáren v roce 2021 od soukromníka z Prahy. Objekt nikdo nepoužíval přes 30 let, silně chátral, někdo vytloukl všechna okna, dveře, vytrhal podlahy. Ohořelý byl na některých místech i zevnitř. Jedno z největších úskalí rekonstrukce bylo odvodnění objektu v jeho suterénu. Hledání příčiny stahování vody a řešení trvalo tři čtvrtě roku. Na domě se mezitím vinou vody objevily trhliny. Dům museli odborníci stabilizovat, což stálo další miliony. Nakonec museli řemeslníci neplánově měnit třeba i schodiště či krovy. "Těch změn a doplnění oproti původní projektové dokumentaci bylo více," uvedla ředitelka.
Kapacita domova je 24 klientů. V budově je 18 jednolůžkových pokojů a tři dvoulůžkové pokoje podle podmínek dotace z Národního plánu obnovy, která činila 80 milionů korun. Ústecký kraj přispěl 18 milionů korun, 16 milionů korun uvolnilo z rozpočtu město a 2,5 milionu korun poskytla nadace Renovabis. Péče bude nepřetržitá. Pokoje jsou už zařízené. První klient se nastěhuje po jarních svátcích a další budou následovat, zájem je podle ředitelky velký.