V bývalých papírnách v Žatci je nový archiv a kuželna

Autor: vlm
  6:59
V prostoru bývalých papíren v žatecké ulici Volyňských Čechů začal fungovat nový městských archiv a také kuželna.

Budova na archivním snímku z ledna 2024 | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Archiv nabídne moderní a kapacitně vyhovující zázemí pro tisíce dokumentů. Ty budou i v dalších letech přibývat a město potřebovalo vyřešit jejich odpovídající uložení,“ vysvětlil mluvčí Žatce Tomáš Kassal.

V kuželně jsou k dispozici čtyři dráhy. Nahrazuje starou a nevyhovující kuželnu u autobusového nádraží, kterou čeká demolice. „Uvolněný prostor se v budoucnu stane součástí nové procházkové trasy kolem celého historického centra,“ dodal Kassal.

Náklady byly vyčísleny na 79 milionů korun, více než 32 milionů z této částky pomůže městu uhradit dotace získaná ze Státního fondu podpory investic. „Celý projekt navázal na již zrekonstruovanou část objektu, kterou využívá Regionální muzeum K. A. Polánka, jež v něm má jak depozitář, tak výstavní prostory,“ přiblížil Kassal.

