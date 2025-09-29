„Archiv nabídne moderní a kapacitně vyhovující zázemí pro tisíce dokumentů. Ty budou i v dalších letech přibývat a město potřebovalo vyřešit jejich odpovídající uložení,“ vysvětlil mluvčí Žatce Tomáš Kassal.
V kuželně jsou k dispozici čtyři dráhy. Nahrazuje starou a nevyhovující kuželnu u autobusového nádraží, kterou čeká demolice. „Uvolněný prostor se v budoucnu stane součástí nové procházkové trasy kolem celého historického centra,“ dodal Kassal.
Náklady byly vyčísleny na 79 milionů korun, více než 32 milionů z této částky pomůže městu uhradit dotace získaná ze Státního fondu podpory investic. „Celý projekt navázal na již zrekonstruovanou část objektu, kterou využívá Regionální muzeum K. A. Polánka, jež v něm má jak depozitář, tak výstavní prostory,“ přiblížil Kassal.