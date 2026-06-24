V Č. Švýcarsku platí vysoký stupeň nebezpečí požáru, lidé mohou jen na stezky

V národním parku České Švýcarsko platí vysoký stupeň nebezpečí požáru. Lidé se ode dneška mohou pohybovat po parku jen po vyznačených stezkách. Platí zákaz pohybu v noci. Nad parkem pravidelně létají drony s kamerou. ČTK to řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost.
V národním parku České Švýcarsko mohou platit tři stupně požárního rizika. Kromě obvyklých pravidel, jako je zákaz kouření, rozdělávání ohňů, používání vařičů a nocování, platí při zvýšeném nebezpečí zákaz vstupu do lesa od 22:00 do 06:00. Při nejvyšším pak mají navíc návštěvníci povinnost pohybovat se pouze po značených turistických trasách.
Strážci nyní ráno a večer sledují situaci v parku pomocí dronů s kamerou. Pracovníci správy parku mají ve služebních autech malé zádové hasební vaky, které pojmou 20 litrů vody. "Jsme ostražití, naši lidé dávají pozor, jestli neucítí někde kouř. O stejné případně prosíme i návštěvníky," řekl mluvčí.
Hasiči se v těchto dnech soustředí na požáry v přírodě, zejména na loukách a v lesích. "Situace zatím nevybočuje z minulých let. Jednoznačně nabádáme k opatrnosti při zacházení s ohněm v těchto parných dnech," řekl ČTK ředitel krajských hasičů Martin Laníček. V loňském roce měli hasiči v Ústeckém kraji kolem 12.000 událostí, z toho 15 procent byly požáry.
Situace v národním parku je podle Laníčka specifická kvůli komplikovanému terénu. "V minulých letech jsme udělali velký skok ohledně výbavy. Čtyřkolky a drony pomáhají. Jednoznačně se ukazuje, že nejlepším nástrojem pro hašení v takto složitém území je zdolávání požáru pomocí vrtulníku," uvedl.
V oblasti kolem Chřibské vypukl požár na začátku května, rychle se rozšířil až na 100 hektarů. Nehořela celá plocha, plameny zasáhly několik míst, která dohromady mají přes 40 hektarů lesa. Zásah od začátku komplikoval extrémně náročný terén s hlubokými roklemi, skalními stěnami a velkým množstvím suchého hořlavého materiálu. Hasiči proto kombinovali téměř neustálé letecké hašení s rozsáhlým nasazením pozemních sil, budováním dlouhých hadicových vedení a využitím speciální techniky pro pohyb v terénu, včetně čtyřkolek a pásových prostředků. V roce 2022, kdy v Českém Švýcarsku vypukl největší lesní požár v historii ČR, hořelo na ploše o velikosti přes 1000 hektarů.