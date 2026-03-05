V první části má firma několik týdnů pracovat v křižovatce Nerudova – Revoluční. Po skončení oprav v této etapě bude zprůjezdněna křižovatka Nerudova – Revoluční a pracovat se začne u vjezdu do sběrného dvora.
V dalších etapách se bude pracovat postupně ve směru ke křižovatce Nerudova – Nezvalova, která bude ke konci oprav také na několik týdnů uzavřena. Rekonstrukce potrubí se bude týkat i malé ulice Kořenského ve směru ke křižovatce s ulicí Havlíčkova.
Během uzavření křižovatek budou jezdit autobusy městské hromadné dopravy po objízdné trase.
Po skončení prací na vodovodu a kanalizaci dostane západní část Nerudovy ulice nový povrch.