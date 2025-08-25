V části Topolové ulice v Mostě nově nesmějí parkovat dodávky

Most spouští pilotní projekt zaměřený na omezení stání dodávkových vozidel na sídlištích.
První lokalitou, kde byla regulace zavedena, je ulice Topolová za bytovým domem bloku 525, konkrétně v blízkosti Klubu seniorů.
„Záměr se týká výhradně dodávkových vozidel. Osobní automobily mohou v dané oblasti nadále parkovat bez omezení. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je otestovat nové dopravní řešení v této lokalitě a vyhodnotit jeho přínosy i případné problémy,“ uvádí primátor města Marek Hrvol (PRO Most).
Lokalita Topolové ulice byla podle něho vybrána záměrně.
„Jde o místo, kde se dlouhodobě opakovaly problémy s odstavenými dodávkami a kde jsme obdrželi velké množství stížností od místních obyvatel. Chceme otestovat, jak bude fungovat nové dopravní řešení v praxi, a následně projekt vyhodnotit,“ dodává primátor.
Po vyhodnocení novinky se město zaměří na další problémové lokality.
„Cílem je dlouhodobě a koncepčně řešit parkování ve městě jako celek – nejen parkování dodávek,“ popisuje Hrvol. (vlm)