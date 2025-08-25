V části Topolové ulice v Mostě nově nesmějí parkovat dodávky

  7:59
První lokalitou, kde byla regulace zavedena, je ulice Topolová za bytovým domem bloku 525.

Peugeot Boxer | foto: Peugeot

Most spouští pilotní projekt zaměřený na omezení stání dodávkových vozidel na sídlištích.

První lokalitou, kde byla regulace zavedena, je ulice Topolová za bytovým domem bloku 525, konkrétně v blízkosti Klubu seniorů.

„Záměr se týká výhradně dodávkových vozidel. Osobní automobily mohou v dané oblasti nadále parkovat bez omezení. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je otestovat nové dopravní řešení v této lokalitě a vyhodnotit jeho přínosy i případné problémy,“ uvádí primátor města Marek Hrvol (PRO Most).

Lokalita Topolové ulice byla podle něho vybrána záměrně.

„Jde o místo, kde se dlouhodobě opakovaly problémy s odstavenými dodávkami a kde jsme obdrželi velké množství stížností od místních obyvatel. Chceme otestovat, jak bude fungovat nové dopravní řešení v praxi, a následně projekt vyhodnotit,“ dodává primátor.

Po vyhodnocení novinky se město zaměří na další problémové lokality.

„Cílem je dlouhodobě a koncepčně řešit parkování ve městě jako celek – nejen parkování dodávek,“ popisuje Hrvol. (vlm)

25. srpna 2025  6:02,  aktualizováno  9:05

25. srpna 2025  6:59

