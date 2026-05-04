Bezplatné stání se týká náměstí, oblasti před poštou, za poliklinikou a také Smetanovy ulice. Podmínkou je zadání registrační značky vozidla do parkovacího automatu nebo do aplikace ClickPark.
„Cílem této změny je podpořit drobné podnikání v centru města – rychlý nákup bude možné zařídit, aniž by bylo nutné platit za parkování,“ uvedl starosta Jan Papajanovský (STAN).
Novinka nahrazuje dříve používané červené „lítačky“. Ty, které si lidé pořídili v uplynulých měsících, budou platit do data na nich uvedeného. Nové už se vydávat nebudou. (bc)