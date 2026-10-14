V České Kamenici chce vítězná Koalice pro Kamenici širší spolupráci

Volby v České Kamenici na Děčínsku vyhrála Koalice pro Kamenici vedená Janem Papajanovským (STAN). Získala 55,54 procenta hlasů a 13 z 21 mandátů v zastupitelstvu. Přestože má většinu potřebnou k samostatnému sestavení vedení města, chce stejně jako v předchozím volebním období jednat o širší koalici, řekl dnes Papajanovský ČTK.
Koalice už podle něj předběžně jednala se všemi uskupeními, která se do zastupitelstva dostala. "Existuje dokonce varianta, že by tady mohla vzniknout úplně široká koalice, kdyby vlastně všichni, všechny strany, které byly zvoleny do zastupitelstva, měly svoje reprezentanty v radě města," řekl.
Papajanovský stojí v čele města od roku 2018, kdy byl ve svých 23 letech zřejmě nejmladším starostou v republice. Tehdy jeho Koalice pro Kamenici vyhrála komunální volby s 37,5 procenta hlasů a získala šest z 15 mandátů. Před nástupem do funkce působil několik let jako opoziční zastupitel. V letošních volbách jeho uskupení získalo výrazně vyšší podporu a většinu v zastupitelstvu.
Ustavující zastupitelstvo se má podle předběžných plánů uskutečnit 4. listopadu. Koaliční smlouva by mohla být podepsána zhruba týden před jeho konáním. Papajanovský řekl, že počítá s tím, že bude pokračovat ve funkci neuvolněného starosty.
V České Kamenici se letošních komunálních voleb zúčastnilo 38,95 procenta voličů. Za vítěznou Koalicí pro Kamenici skončilo jako druhé uskupení Město pro lidi, které získalo 19 procent hlasů a čtyři mandáty. Na třetím místě se umístilo Pro Českou Kamenici s 12,67 procenta hlasů a dvěma mandáty. Stejný počet křesel získalo také uskupení Naše Česká Kamenice, které obdrželo 12,19 procenta hlasů. Vyplývá to z údajů zveřejněných na stránkách www.volby.cz.