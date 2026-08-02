V Českém středohoří přírodovědci potvrdili přes 2200 druhů motýlů

České středohoří je rájem motýlů, ukázal monitoring přírodovědců. Na některých kopcích žije až 1000 druhů tohoto hmyzu, v celé oblasti přes 2200 druhů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního Červeného seznamu. ČTK to řekl František Budský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel Správy CHKO České středohoří.
Monitoring motýlů organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. České středohoří je podle Budského díky svému reliéfu, bohatému geologickému vývoji, řadě člověkem málo ovlivněných míst i pestré kulturní krajině mimořádně bohaté botanicky i zoologicky. "To dokládá také mnohaletý průzkum motýlí říše. Například na stepním kopci Oblík bylo potvrzeno 884 druhů motýlů. Na Rané pak 827 a na nedalekém Písečném vrchu poletuje 1085 druhů z této skupiny hmyzu," uvedl Budský.
Čísla nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky. Jejich určování je složité a vyžaduje přesné vědecké postupy. Lze říci, že při každé návštěvě středohorských kopců se entomologům podaří objevit něco nového. "To, že máme na jednom kopci vyšší stovky různých druhů motýlů, je opravdovým unikátem. Třeba hojně navštěvovaný Radobýl, který navíc leží v blízkosti města, obývá 1087 druhů motýlů," uvedl ředitel.
Překvapením a rekordmanem jsou nenápadné stráně v okolí Církvic na Ústecku, kde se jich podařilo najít 1350. "Je to pro nás taková odměna k letošnímu padesátému výročí od vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Vidíme, že naše péče o území má smysl a těží z ní nejen motýli," uvedl Budský, který se sám na sledování motýlů podílí.
Výsledky naznačují, že se na jednotlivých lokalitách v Českém středohoří vyskytuje v průměru 1000 druhů motýlů. V labském údolí 1300, v celé oblasti pak odhadem přes 2200 druhů motýlů. Motýli ani další opylovači to v současné krajině podle přírodovědců nemají lehké, potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny. Velké množství z nich tak patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního Červeného seznamu. Nedávno například zcela vymizel v Českém středohoří dříve poměrně běžný modrásek ligrusový. Díky speciálnímu záchrannému programu se daří stabilizovat populace motýla okáče skalního a postupně ho navracet i na další místa, kde dříve žil.
V České republice za posledních 60 let vyhynulo 19 druhů denních motýlů. Kdo se chce o motýlech Českého středohoří dozvědět více, může do 13. září 2026 navštívit výstavu v Oblastním muzeu Chomutov.