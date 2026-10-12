V Českém středohoří vysadili přírodovědci vzácný zvonkovec

V Českém středohoří vysadili dnes přírodovědci vzácnou rostlinu zvonkovec liliolistý. Celkem 84 sazenic kriticky ohroženého druhu předpěstovali v Botanické zahradě v Teplicích. Louky nad Ústím nad Labem jsou poslední luční populací této rostliny, která sice roste ještě na dalších čtyřech místech v Česku, ale v lese. ČTK to řekla Jarmila Kostiuková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Všechny dnes vysázené rostliny mají kovový štítek. Chránit je musí před srnkami i hraboši.
Zvonkovec liliolistý by si laik zřejmě spletl se zvonkem, na rozdíl od něj ale voní, z květu vystupuje čnělka. Roste především ve světlých lesích, vzácněji na loukách. Potřebuje dostatek světla, prostoru a vhodné podmínky pro uchycení semen. Na Babinských loukách v Českém středohoří je proto podle přírodovědců zásadní citlivé hospodaření. Kosí se až poté, co zvonkovec vytvoří a uvolní semena. Zároveň je potřeba omezovat šíření konkurenčně silných druhů rostlin, hlavně třtiny křovištní. Na malé ploše proto ochranáři zkoušejí vysévat kokrhel luštinec. Tato poloparazitická rostlina se napojuje na kořeny trav a odebírá jim část vody a živin. Tím může třtinu oslabit a vytvořit prostor pro další luční druhy.
Území, kde je posledních asi 35 trsů zvonkovce, je oplocené kvůli srnkám. Proti hrabošům jsou v podzemí ultrazvukové podzemní plašiče a bidýlka na plotě pro dravce. "Naším hlavním úkolem je připravit semena. Zvonkovec krásně klíčí, krásně roste. My jsme rostliny předpěstovali ve sklenících, kde je regulované klima, pak je umístili ven a dneska sem," řekl ředitel botanické zahrady Jan Ptáček, který rostliny v bedýnkách přivezl.
Botanická zahrada pomáhá přírodovědcům i jinde. "V pátek jsme vysazovali na Bořni u Bíliny hvězdici alpskou, věnujeme se záchraně včelníku rakouského, pěstujeme rozchodník huňatý z Krušných hor," uvedl Ptáček. Záchranných programů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je nyní 13, regionálních akčních plánů více než 20. "Díky nim se z naší přírody nevytratil třeba hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových. Evropský projekt Prospective LIFE umožňuje zaměřit péči na širší spektrum ohrožených druhů," uvedl ředitel agentury František Pelc.