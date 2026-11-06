V Chomutově není jasno o budoucí koalici, ustavující zastupitelstvo bude 18. 11.

Ani necelý měsíc po komunálních volbách není v Chomutově jasno o podobě budoucí koalice. Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční 18. listopadu, politická uskupení ale stále jednají o možné spolupráci. Primátor Milan Märc (Nový Sever) dnes ČTK řekl, že svolání zastupitelstva neznamená, že už je o nové koalici rozhodnuto.
"Ustavující zastupitelstvo je svolané, protože ho musíme svolat. Ale bohužel pořád jasné není vůbec nic," řekl Märc. Podle něj se situace může vyjasnit až na samotném jednání zastupitelstva, jisté ale není ani to. "Já jsem už asi před měsícem říkal, že vlastně uvidíme až na tom samotném zastupitelstvu. A ono to vypadá, že to opravdu k tomuhle směřuje," dodal.
Lídr kandidátky Starostů a nezávislých (STAN) s podporou ODS Petr Drobný řekl, že jeho uskupení jednalo o možné spolupráci s Novým Severem, JsmePRO! Chomutov a uskupením Máme rádi Chomutov. "My jsme avizovali, že do toho půjdeme v tu chvíli, když budeme mít jasnou 18," řekl. Podle něj ale zatím není jisté, zda by taková koalice měla potřebnou většinu. Nový Sever sice získal ve volbách šest mandátů, jeden z jeho zastupitelů ale podle Drobného odmítá do této koalice vstoupit. Případná sestava by tak měla v pětatřicetičlenném zastupitelstvu jen 17 hlasů. "Do koalice, kde je jenom 17 lidí z 18, nepůjdeme. Jako Starostové nepůjdeme do menšinové koalice," řekl Drobný. Podle něj je nyní na Novém Severu, aby vyjasnil, zda má pro případnou spolupráci všech šest zastupitelů, nebo jen pět. STAN zároveň odmítá spolupráci s uskupeními Stačilo! a Chomutov Sobě.
Krajský soud v Ústí nad Labem začátkem týdne rozhodl o návrhu na přezkum voleb, který podalo uskupení Máme rádi Chomutov kvůli pochybnostem o správnosti sčítání hlasů v jednom z volebních okrsků. Soud v případě Chomutova změnil pořadí náhradníků v kandidátní listině uskupení Máme rádi Chomutov. Samotný návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volebním okrsku číslo 22 však soud zamítl jako nedůvodný. "Byly tam chyby nejenom v tom součtu, ale vlastně i u těch jednotlivých lidí, což mě úplně zarazilo," řekla dnes ČTK lídryně uskupení Marcela Soukupová. Uskupení soud připsal 65 hlasů, na třetí mandát mu ale podle Soukupové chybělo zhruba 23 hlasů. "Ale myslím si, že i to, že jsme nové hnutí a podařilo se nám tam dostat, tak to považujeme za obrovský úspěch," řekla.
Soukupová uvedla, že její uskupení chce prosadit konkrétní body svého programu a podílet se na vedení města. "Jednali jsme s Novým Severem a JsmePRO! Chomutov. Má tam být ještě STAN zakomponovaný, tak zatím jsme se k ničemu nedobrali," řekla.
Radek Vyšín za ANO uvedl, že jeho hnutí po rozhodnutí krajského soudu pokračuje v koaličních jednáních. S některými politickými subjekty podle něj byla jednání v pozitivnější atmosféře než v prvním kole. "V tuto chvíli však nemám žádné nové informace, které bych mohl sdělit, jelikož jednání stále probíhají," řekl. ANO, které volby vyhrálo, už dříve oznámilo ČTK dohodu o spolupráci s uskupením Lepší Chomutov.
Také Jan Rödling ze JsmePRO! Chomutov potvrdil, že jednání pokračují. Nové informace ale zatím nemá.
ANO vyhrálo komunální volby v Chomutově s osmi mandáty. Druhé skončilo JsmePRO! Chomutov se sedmi mandáty, třetí Nový Sever získal šest mandátů. Zastupitelstvo má 35 členů, k sestavení většinové koalice je potřeba nejméně 18 hlasů.