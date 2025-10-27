V Chomutově nově funguje Klub seniorů

V Chomutově začal fungovat nový Klub seniorů.
Starším obyvatelům města nabízí moderní, příjemné a bezpečné prostředí pro setkávání, trávení volného času a účast na organizovaných aktivitách.
Klub provozuje organizace Sociální služby Chomutov (SSC), sídlí v Kostnické ulici. Dále se v budově otevřela také nová, moderně vybavená prádelna.
Ta slouží hlavně k zajištění nezbytných služeb pro klienty SSC a pro potřeby organizace.
Od ledna se však rozšíří a bude přístupná i dalším městským organizacím, jež ji budou využívat pro své provozní potřeby.