Chomutovští zastupitelé se sejdou ve středu, stále není jasno o budoucí koalici

Autor: ČTK
  12:34aktualizováno  12:34
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ani pět dní před ustavujícím zasedáním zastupitelstva v Chomutově není jasno o podobě budoucí koalice. Jednání politických uskupení pokračují, zatím ale nepřinesla žádný posun. Současný primátor Milan Märc (Nový Sever) dnes ČTK sdělil, že se situace oproti minulému týdnu nezměnila.

Märc uvedl, že dosavadní jednání nikam nevedla. Už dříve ČTK řekl, že podle něj se situace může vyjasnit až na samotném jednání zastupitelstva, jisté ale není ani to.

Také lídr uskupení Lepší Chomutov Petr Troníček ČTK sdělil, že jednání pokračují, žádné nové informace ale zatím nemá. "Uvidíme, jak proběhne středeční zastupitelstvo," řekl.

ANO, které komunální volby v Chomutově vyhrálo, už dříve oznámilo dohodu o spolupráci s uskupením Lepší Chomutov. Obě uskupení mají dohromady 12 mandátů, k většině v 35členném zastupitelstvu jim tak chybí dalších šest hlasů.

Jan Rödling ze JsmePRO! Chomutov potvrdil, že uskupení průběžně jednají, zásadní posun ale podle něj nenastal. Jeho uskupení před několika dny na facebooku uvedlo, že uzavřelo povolební vyjednávací blok s Novým Severem. "Oslovili jsme STAN a Máme rádi Chomutov, aby se k našemu vyjednávacímu bloku připojily, nicméně oba subjekty to odmítly," uvedlo uskupení. Spolupráci navíc podle něj nepodporuje jeden ze zastupitelů Nového Severu. JsmePRO! Chomutov uvedlo, že v jednáních chce pokračovat se všemi subjekty kromě SPD a komunistů.

Lídr kandidátky Starostů a nezávislých (STAN) s podporou ODS Petr Drobný dnes ČTK řekl, že na postoji uskupení se nic nezměnilo. STAN podle něj spolupráci se JsmePRO! Chomutov a dalšími subjekty neodmítl, podmínkou je ale vznik většinové koalice s nejméně 18 hlasy. Uskupení nechce vstupovat do menšinové koalice, která by se musela spoléhat na podporu dalších zastupitelů. Drobný uvedl, že stejně podle něj postupovalo i uskupení Máme rádi Chomutov. "Chceme jít do koalice, která bude konstruktivní, která bude pevná a může tady tvořit něco v Chomutově," řekl Drobný.

Koaliční jednání se protáhla i kvůli soudnímu přezkumu voleb. Krajský soud v Ústí nad Labem začátkem listopadu změnil pořadí náhradníků na kandidátní listině uskupení Máme rádi Chomutov, kterému připsal 65 hlasů. Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v jednom z volebních okrsků však zamítl. Ani více než týden po rozhodnutí soudu a jen několik dní před ustavujícím zasedáním tak není o budoucím vedení města rozhodnuto.

ANO, které komunální volby v Chomutově vyhrálo, získalo osm mandátů. Druhé skončilo JsmePRO! Chomutov se sedmi mandáty, třetí Nový Sever má šest zastupitelů. Zastupitelstvo má 35 členů, k sestavení většinové koalice je potřeba nejméně 18 hlasů. Zastupitelé se poprvé sejdou 18. listopadu v 15:00.

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