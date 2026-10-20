V Chomutově se spojil Nový Sever a JsmePro Chomutov, ANO může skončit v opozici

V Chomutově vznikl blok uskupení Nový Sever dosavadního primátora Milana Märce a uskupení JsmePro! Chomutov, který chce o koalici vyjednávat se STAN s podporou ODS a uskupením Máme rádi Chomutov. ČTK to dnes řekl lídr hnutí JsmePro! Chomutov Jan Rödling. Pokud by takováto čtyřkoalice vznikla, měla by v zastupitelstvu o 35 členech těsnou většinu 18 hlasů. Krátce po volbách se na spolupráci dohodlo vítězné ANO s hnutím Lepší Chomutov. Čekalo se, ke komu se přidá Nový Sever.
Volby vyhrálo ANO, které obsadí osm míst, Lepší Chomutov má čtyři mandáty. Stačilo! získalo dvě křesla a koalice SPD+Motoristé+PRO=Chomutov sobě má tři zastupitele. "Vytvořili jsme s Novým Severem vyjednávací blok jako reakci na blok ANO a Lepší Chomutov. Nabídli jsme spolupráci dalším dvěma subjektům a uvidíme," řekl Rödling s tím, že personální složení se zatím vůbec neřešilo. "Máme programovou shodu, to je důležité," uvedl. Další jednání očekává koncem týdne.
Hnutí Nový Sever vytvořilo po volbách před čtyřmi lety koalici s ANO, která měla těsnou většinu 18 hlasů. Poté, co jednoho primátora z ANO obvinila policie a druhý zvolený za ANO po medializaci obchodů se stroji na výrobu respirátorů rezignoval, se Märc stal primátorem. Buňka ANO v Chomutově poté zanikla. "Po poměrně dlouhém a intenzivním jednání jsme se rozhodli, že vytvoříme dvojpakt a uvidíme, kdo na to bude reagovat. Je to jasný signál, že koalice by mohla vzniknout. Zvažovali jsme to dobré i zlé s ANO. Museli jsme po aférách dokormidlovat rok k volbám. Období předtím přitom nebylo jednoduché, byli jsme v menšině, trochu válcováni. Teď se ANO tváří, že jde o nový začátek, ale nových lidí tam zas tolik není," uvedl Märc.
Pro vytvoření bloku s hnutím JsmePro! Chomutov byla podle Märce významná shoda na programu. "Pro nás je důležitá proměna lázní, v tom jsme se s ANO dříve neshodli a Lepší Chomutov je chtěl zbourat. To, co jsme si prožili, se vracelo v povolebním vyjednávání. Byli jsme spojováni se skandály možná víc než ti, za kterými stály. Proto si vážíme volebního výsledku a chceme se vydat jinou cestou," uvedl primátor.
Z Chomutova přišel ke krajskému soudu návrh na přezkum voleb od lídryně hnutí Máme rádi Chomutov Marcely Soukupové, která ČTK řekla, že má pochybnosti ohledně spočítaných hlasů v jednom volebním okrsku. Rozhodnout musí soud do 20 dnů od doby, kdy návrh obdržel.