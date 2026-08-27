V Chomutově vznikla speciální parkovací místa pro dodávky

Novým systémem chce magistrát především zlepšit situaci s parkováním na sídlištích.
Vyčlenění míst pro nákladní dodávky by mělo uvolnit další parkovací kapacity pro osobní automobily a přispět k lepšímu využití parkovacích míst ve městě.
„Vybraná parkovací místa jsou označena příslušným dopravním značením, které řidiče informuje o možnosti parkování nákladních vozidel a zároveň vymezí počet míst nebo vzdálenost určenou pro jejich stání,“ sdělila mluvčí města Zuzana Vavřínová.
Informace o možnosti neplaceného parkování nákladních dodávek budou podle Vavřínové zároveň řidičům k dispozici na dopravním značení při vjezdu do města