V chomutovské Galerii Špejchar začíná výstava fotografa Pavla Máry

Výběr z tvorby fotografa Pavla Máry za posledních 40 let představí výstava, která dnes začíná v Galerii Špejchar v Chomutově. Výstava s názvem Echoes. Black and White propojuje nejstarší autorovy černobílé cykly s novějšími seriálními fotografiemi. Jejich instalaci podle Máry připravili s kurátorkou Radanou Ulverovou pro rozlehlý prostor galerie.
Instalaci výstavy připravoval Mára s Ulverovou podle jeho slov několik týdnů až měsíců. Chtěli najít podobu, která propojí fotografie vzniklé v průběhu čtyř desetiletí. "Byli jsme překvapeni s kurátorkou, že ty fotografie docela souzní, aspoň podle nás," řekl ČTK.
Nejstarší vystavený cyklus figur pochází z roku 1986. Ačkoli jsou snímky černobílé, prostor v nich vymezuje červená linka, která tvoří výrazný barevný akcent. Snímky jsou vystavené společně s portréty významných výtvarníků z let 1988 a 1989. Mezi portrétovanými jsou například současní významní výtvarníci nebo historička fotografie Anna Fárová.
Výstava zahrnuje také novější seriální fotografie, na kterých Mára pracuje přibližně deset let. V cyklu zachycuje statický objekt při pohybu aparátu, čímž vytváří dojem pohybu. Jednotlivé fotografie se skládají z 15 až 21 částí. V Chomutově jsou práce vystavené v plném rozsahu, což mu podle jeho slov umožnil rozlehlý prostor galerie.
Galerie Špejchar je v bývalém jezuitském kostele. Velké formáty fotografií a jejich promyšlené rozmístění jsou součástí instalace, kterou autor s kurátorkou připravili přímo pro tento prostor. "Když dělám výstavu, tak mě inspiruje prostor," řekl Mára.
Mára se ve své tvorbě věnoval také abstraktním detailům průmyslových objektů a experimentoval s různými materiály. A to například se sklem, kovem a plexisklem. Zpočátku pracoval analogově s velkoformátovou fotografií, později přešel k digitálnímu zpracování. Nyní chce podle svých slov vyzkoušet velkoformátové kontaktní fotografie zaměřené na detaily člověka, které by zdůraznily jeho zranitelnost.
K umělé inteligenci, která stále výrazněji vstupuje do tvorby obrazů, je Mára zatím skeptický. "Podle mého názoru jsou to ukradené fotky, které skládá dohromady," řekl. Do budoucna ale nevyloučil, že by mohla být výzvou pro výtvarnou fotografii. U dokumentární fotografie podle něj vzniká problém s rozlišením skutečných a uměle vytvořených snímků. Důvěryhodnost autora tak podle něj bude stále důležitější.
Mára, který působí také jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, letos oslaví 75. narozeniny. Výstava podle něj ale nevznikla jako jubilejní přehlídka. Příležitost vystavovat v Chomutově se mu naskytla náhodou poté, co navštívil výstavu svého kamaráda ve stejném prostoru a ten ho zaujal.
Výstava představuje průřez Márovou tvorbou od roku 1986 do roku 2024. V Galerii Špejchar potrvá do 28. listopadu.