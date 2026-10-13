V chomutovské Galerii Špejchar začíná výstava fotografa Pavla Máry

Autor: ČTK
  8:42aktualizováno  8:42
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Výběr z tvorby fotografa Pavla Máry za posledních 40 let představí výstava, která dnes začíná v Galerii Špejchar v Chomutově. Výstava s názvem Echoes. Black and White propojuje nejstarší autorovy černobílé cykly s novějšími seriálními fotografiemi. Jejich instalaci podle Máry připravili s kurátorkou Radanou Ulverovou pro rozlehlý prostor galerie.

Instalaci výstavy připravoval Mára s Ulverovou podle jeho slov několik týdnů až měsíců. Chtěli najít podobu, která propojí fotografie vzniklé v průběhu čtyř desetiletí. "Byli jsme překvapeni s kurátorkou, že ty fotografie docela souzní, aspoň podle nás," řekl ČTK.

Nejstarší vystavený cyklus figur pochází z roku 1986. Ačkoli jsou snímky černobílé, prostor v nich vymezuje červená linka, která tvoří výrazný barevný akcent. Snímky jsou vystavené společně s portréty významných výtvarníků z let 1988 a 1989. Mezi portrétovanými jsou například současní významní výtvarníci nebo historička fotografie Anna Fárová.

Výstava zahrnuje také novější seriální fotografie, na kterých Mára pracuje přibližně deset let. V cyklu zachycuje statický objekt při pohybu aparátu, čímž vytváří dojem pohybu. Jednotlivé fotografie se skládají z 15 až 21 částí. V Chomutově jsou práce vystavené v plném rozsahu, což mu podle jeho slov umožnil rozlehlý prostor galerie.

Galerie Špejchar je v bývalém jezuitském kostele. Velké formáty fotografií a jejich promyšlené rozmístění jsou součástí instalace, kterou autor s kurátorkou připravili přímo pro tento prostor. "Když dělám výstavu, tak mě inspiruje prostor," řekl Mára.

Mára se ve své tvorbě věnoval také abstraktním detailům průmyslových objektů a experimentoval s různými materiály. A to například se sklem, kovem a plexisklem. Zpočátku pracoval analogově s velkoformátovou fotografií, později přešel k digitálnímu zpracování. Nyní chce podle svých slov vyzkoušet velkoformátové kontaktní fotografie zaměřené na detaily člověka, které by zdůraznily jeho zranitelnost.

K umělé inteligenci, která stále výrazněji vstupuje do tvorby obrazů, je Mára zatím skeptický. "Podle mého názoru jsou to ukradené fotky, které skládá dohromady," řekl. Do budoucna ale nevyloučil, že by mohla být výzvou pro výtvarnou fotografii. U dokumentární fotografie podle něj vzniká problém s rozlišením skutečných a uměle vytvořených snímků. Důvěryhodnost autora tak podle něj bude stále důležitější.

Mára, který působí také jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, letos oslaví 75. narozeniny. Výstava podle něj ale nevznikla jako jubilejní přehlídka. Příležitost vystavovat v Chomutově se mu naskytla náhodou poté, co navštívil výstavu svého kamaráda ve stejném prostoru a ten ho zaujal.

Výstava představuje průřez Márovou tvorbou od roku 1986 do roku 2024. V Galerii Špejchar potrvá do 28. listopadu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...

Společnost ExaGrid oznamuje rekordní výsledky v objemu objednávek a tržbách za třetí čtvrtletí

14. října 2026  9:08

Huť František v Sázavě píše nový příběh. Místo skla láká na akce, kulturu i brunch

Zde se tavilo sklo. Nejvetší sál huti nabízí velkolepý prostor.

Vysoké stropy, cihly a sklo. Huť František v Sázavě mění bývalou sklárnu v místo pro konference, svatby i kulturní večery. Na návštěvu ale nepotřebujete firemní pozvánku ani slavnostní šaty. Zastavit...

14. října 2026

Teplárny pokračují v odchodu od uhlí, nové technologie naplno spustí za tři roky

Elektrárna v Ostravě - Třebovicích společnosti Veolia

Další krok k ukončení spalování uhlí ve dvou velkých teplárnách Moravskoslezského kraje má za sebou společnost Veolia Energie. V Karviné uhlí nahradí kombinace zemního plynu a tuhých alternativních...

14. října 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Požár bytu v karlovarské Požární ulici. Hasiči zachraňovali i dvě děti

U požáru bytu v karlovarské Požární ulici zasahovalo osm jednotek hasičů.

Hasiči ve středu od časného rána zasahovali u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech. Plamenné hoření se už podařilo uhasit, informovali kolem 5:00 na síti X. Na místo vyjelo osm jednotek....

14. října 2026  6:42,  aktualizováno  8:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plyn po hormuzské krizi zůstává více než 2x dražší, biomasa zdražila méně

14. října 2026  7:54

Demolice domu, který překáží křižovatce, se zpožďuje. A obsadili ho bezdomovci

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v...

Zdržení nabírá připravovaná demolice domu, který překáží rozšíření křižovatky havlíčkobrodské Masarykovy a Ledečské ulice. Ačkoliv ji radnice slibovala už přes léto, dům stále na svém místě stojí. A...

14. října 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Duch Nikoly Tesly a boj o zahrádky. Déčko chystá seriál o energii, který překvapí

Když dítě sleduje video, hraje on-line hru nebo využívá digitálního pomocníka,...

Režisér Ondřej Veverka propojuje hrané scény s animací a trikovými efekty, aby děti pobavil i vzdělal. V novém dobrodružném seriálu Energomise na Déčku se Kubík s Aničkou vydávají na misi za...

14. října 2026

Sýček v ohrožení. Sucho decimuje populaci, ochránci sovám donášejí hlodavce

Sýček obecný

Velmi málo mláďat sýčka obecného letos evidují ornitologové v oblasti severozápadních Čech, v níž žije největší populace těchto zákonem chráněných sov. Podle odborníků zde vyvedli sýčci pouhých 48...

14. října 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Signal Festival 2026: Kdy začíná, kolik stojí vstupné a kde najdete světelné instalace

Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od 15. do 18. října. Návštěvníci mohou...

Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od čtvrtka 15. do neděle 18. října. Čtrnáctý ročník přehlídky světelného a digitálního umění nabídne 21 instalací, dvě festivalové trasy v centru a Dejvicích i...

14. října 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Česko přijde o nejvyšší stavbu v zemi. Kdy a kde sledovat demolici vysílače Liblice

Vysílač Liblice čeká odstřel. Jaký je termín a kde jej sledovat?

Na první pohled ničím nezajímavá louka nedaleko staré kolínské silnice u Českého brodu se v posledních dnech stala centrem zájmu nadšenců do staré techniky a radioamatérů. Z širého okolí se sem...

14. října 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Není co pálit. Tak tristní sezonu nepamatujeme, smutní jihomoravské palírny

Dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami zdevastovalo celý kraj....

Osmdesát lidí přijíždí v běžné sezoně pálit meruňky do palírny v Tišnově. Letos dorazili jen dva zájemci. Takový obrázek ilustruje zmar letošní úrody. Jarní mrazy a následné sucho připravily ovocnáře...

14. října 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Děti mají energie na rozdávání. Kam vyrazit v Brně za každého počasí?

Ve spolupráci
BRuNO family park v Brně-Slatině nabízí atrakce a zábavu pro děti různých...

Venku prší, na hřišti je mokro a děti rozhodně nemají v plánu strávit odpoledne v klidu. Kam s nimi v Brně vyrazit, aby se mohly hýbat, objevovat a hrát si? BRuNO family park ve Slatině spojuje...

14. října 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.