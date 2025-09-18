V chomutovském supermarketu ukradl dvě lahve rumu a pak napadl ostrahu

„Původně neznámý muž si měl nejdřív na prodejně vzít dvě lahve rumu, schovat je a poté s nimi bez zaplacení projít za prostor pokladen. Jelikož však jeho krádež neunikla pozornosti ostrahy prodejny, oslovil dotyčného její člen a vyzval ho k ukázání batohu,“ sdělila chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Muž však na výzvy nereagoval a člena ostrahy měl vytlačovat z vestibulu prodejny a přetlačovat se s ním s cílem supermarket opustit.
„Přitom měl dokonce vytáhnout zavírací nůž, který měl svírat v ruce s prstem připraveným na zámku nože k jeho otevření. Ostraze se následně podařilo chytit muže za ruce a svalit ho na zem, kde potyčka pokračovala a podezřelý ve snaze za každou cenu utéct měl členovi ostrahy dokonce rukou sevřít intimní partie,“ dodala Glogovská.
Nakonec se neznámému podařilo z prodejny uprchnout a na místo byli přivoláni policisté.
„Ti zjistili potřebné informace včetně popisu neznámého muže a začali po něm pátrat. Kriminalisté provedli operativní šetření, kterým se podařilo zjistit totožnost podezřelého, a vyžádali si od státního zástupce souhlas se zadržením. Muže následně díky osobní znalosti vypátrali a zadrželi jejich kolegové z obvodního oddělení,“ popsala Glogovská.
Třiatřicetiletý muž je obviněn ze spáchání přečinu krádeže a zločinu vydírání.
„V případě prokázání viny u soudu hrozí obviněnému, který si v nedávné minulosti odpykával nepodmíněný trest mimo jiné právě za krádež, tentokrát až osmiletý trest odnětí svobody,“ dodala Glogovská.