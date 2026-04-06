Sdílená kola lidé najdou na zhruba 40 stanovištích. Jejich přesnou polohu uvidí v mobilní aplikaci společnosti Rekola Bikesharing, která bude službu zajišťovat. Parkovací místa pro bicykly budou pevně určena, aby nedocházelo k ucpávání ulic. Za odložení kola mimo vyhrazené prostory bude hrozit pokuta.
Klasická kola budou mít cyklisté díky podpoře města na prvních 15 minut zdarma. Děčín na to poskytne téměř 1,7 milionu korun bez DPH. Každá další započatá půlhodina vyjde na 25 korun. U elektrokol bude cena 1,50 koruny za každou minutu.
V listopadu Děčín vyhodnotí fungování systému, zájem lidí i efektivitu provozu. Poté rozhodne o dalším případném pokračování služby.