V Děčíně hořela výšková budova, 13 lidí se evakuovalo, nikdo se nezranil

V Děčíně dnes hořela výšková budova v Teplické ulici. Dům před příjezdem hasičů opustilo 13 lidí, nikdo se nezranil. Hasiči jsou ještě v podkroví domu a kontrolují sousední objekty, informovali odpoledne na sociální síti.
Oznámení o požáru dostalo operační středisko krátce před 11:00. Při průzkumu hasiči zjistili, že se požár rozšířil z hromady odpadu na střechu a podkroví výškové budovy. Hasiči dostali požár pod kontrolu za několik minut. Ulice Teplická byla v místě zásahu uzavřena.
Díky včasnému zásahu se požár nerozšířil do bytů v domě. Příčina vzniku požáru a výše škody se budou vyšetřovat.