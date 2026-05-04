V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty, přístupná zatím není

V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. Je zavěšená na železničním mostu. Veřejnosti bude přístupná poté, co stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání. Celkové náklady na jednu z největších investic města za poslední roky dosahují byly zhruba 108 milionů korun, z toho 43 milionů pokryla dotace. ČTK o tom dnes informoval mluvčí radnice Luděk Stínil.
Klíčová je stavba pro město z pohledu rozvoje infrastruktury. "Věřím, že se lávka stane přirozenou součástí každodenních tras i oblíbeným místem pro zastavení. Nové propojení obou břehů Labe výrazně zlepší pohyb pěších a podpoří možnost jezdit na kole v centru města. Očekáváme, že díky nové trase klesne počet cyklistů na Tyršově mostě i Labském nábřeží, což přispěje ke zklidnění dopravy," uvedl náměstek primátora Ondřej Smíšek (Náš Děčín)
Zbývá dokončit už jen několik drobných prací. Sadba se uskuteční na podzim. Zátěžové zkoušky před několika týdny potvrdily, že konstrukce splňuje všechny bezpečnostní požadavky.
Trasa nabídne bezpečnější a klidnější prostředí a nový pohled na zámek, Labský kaňon, Tyršův most či Pastýřskou stěnu. "Nová cesta také pozitivně ovlivní rychlejší přesun mezi oběma centry města, více tak otevře prostor pro rozvoj drobného podnikání," uvedl Smíšek.
Myšlenka zavěsit lávku na železniční most se zrodila po povodních v roce 2002. Při opravě mostu v roce 2014 vznikly kotvící body pro budoucí konstrukci. Stavba tak přirozeně zapadla do stávající konstrukce. V roce 2018 následovala architektonická soutěž, kterou vyhrál tým pražských architektů Alexandra Kotačky, Lukáše Vráblíka a Evy Pykové. Po získání dotace začala více než rok trvající stavba, během níž se postupně zavěšovaly nosníky na železniční most a vznikalo napojení na okolní infrastrukturu. Mimo to může lávka pomoci v případě, že by bylo kvůli opravám nutné zavřít Tyršův most, uvedl Stínil.
Stavba si vyžádala i několik dočasných omezení, například u Mariánské louky nebo na parkovišti u viaduktu v ulici Práce, kde vznikl nájezd na lávku. Kvůli němu bylo navíc nutné vybudovat nové napojení na silnici, chodník a upravit parkoviště. Aktuálně odborníci zpracovávají studii, která popíše možnosti propojení lávky a Labské stezky směrem na Německo. Trasa by měla vést podél řeky pod Labským nábřežím.