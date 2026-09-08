V Děčíně kandiduje méně lidí než minule, většina zastupitelů mandát obhajuje

O místo v děčínském zastupitelstvu se letos uchází 243 platných kandidátů. To je o 43 méně než v roce 2022. Počet uskupení, která se budou o hlasy voličů ucházet, klesl z 11 na devět. Všechny letošní kandidátní listiny jsou plné, tedy je na nich 27 jmen. Děčínští voliči budou v komunálních volbách 9. a 10. října vybírat 27 zastupitelů.
Většina současných zastupitelů se o mandát uchází znovu. Na kandidátkách je 24 z 27 členů současného zastupitelstva, tři zastupitelé tak letos kandidovat nebudou. Mezi kandidáty je například současný primátor Jiří Anděl, který vede kandidátku ANO. O znovuzvolení budou usilovat také výrobce přírodních produktů Valdemar Grešík (Volba pro Děčín) nebo strážník Václav Němeček (ANO).
Mezi letošními kandidáty do komunálních voleb v Děčíně výrazně převažují muži. Je jich 169, tedy zhruba 70 procent. Žen kandiduje 74.
Věkové rozpětí kandidátů je velké. Nejmladší je osmnáctiletý student umělecké vysoké školy, nejstaršímu kandidátovi je 80 let.
V porovnání s volbami před čtyřmi lety se změnilo také složení kandidátních listin. O hlasy voličů se letos neucházejí Severočeši Děčín, KSČM a ČSSD. Některá uskupení se naopak přeskupila. STAN letos kandiduje samostatně, zatímco Piráti jsou součástí uskupení Hlas Děčína společně s Hlasem regionů. Svobodní jdou do voleb s Motoristy sobě, zatímco v roce 2022 byli součástí kandidátky Trikolory a Svobodných.
V komunálních volbách před čtyřmi lety získalo v Děčíně nejvíce mandátů hnutí ANO, které obsadilo 11 z 27 křesel. Pět mandátů získala SPD a stejný počet Volba pro Děčín. Náš Děčín získal tři křesla, ODS dvě a Piráti jedno.
Také v dalších větších městech okresu Děčín chtějí současní starostové ve svých funkcích pokračovat. V Rumburku, České Kamenici, Šluknově a Varnsdorfu vedou letošní kandidátky současní starostové. V České Kamenici bude poslanec Jan Papajanovský (STAN) usilovat o další působení ve funkci neuvolněného starosty, jak dnes sdělil ČTK.