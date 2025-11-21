V Děčíně se hledá sportovec roku

Až do 15. prosince lze posílat nominace na ocenění Sportovec roku, které uděluje děčínská radnice.
„Stejně jako v minulých letech je cílem ankety upozornit nejen na výjimečné výkony, ale také na nasazení, dlouhodobou práci a přínos sportu ve městě,“ přiblížila Lucie Karlovská z městského úřadu.
Na cenu mohou být navrženi jednotlivci, kolektivy i trenéři. Nominace mohou zájemci zasílat na e-mailovou adresu sport@mmdecin.cz či poštou na adresu děčínského magistrátu.
Nominační tabulka je k dispozici na webu města.
Přihlášky posoudí odborná komise a rada města, vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne na začátku příštího roku.