V Děčíně skončila úprava Teplické ulice, na jaře budou opravy pokračovat

V Děčíně skončily úpravy Teplické ulice v Podmoklech, které začaly v září 2024. Obnova zhruba 724 metrů dlouhého úseku zahrnovala přestavbu vozovky, chodníků, parkovacích ploch, technické infrastruktury i úpravy veřejného prostoru. Práce stály zhruba 120 milionů korun. Příští rok na jaře se stavbaři ještě vrátí kvůli opravě zídky u městského divadla. ČTK to sdělila mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.
Stavební práce začaly 24. září 2024 a skončily letos 19. října. Město si stavbu od zhotovitele převzalo, záruka na ni je pět let, uvedl Děčín na webu.
Opravený úsek vede od Ovčího můstku po křižovatku s ulicí Čsl. mládeže. Dělníci odstranili původní asfaltové a dlážděné povrchy, obrubníky a další části cest. Následně vybudovali nové vozovky a chodníky, upravili parkovací stání a dopravní prostor. Součástí projektu byly také přeložky inženýrských sítí, nové odvodnění, veřejné osvětlení a datová infrastruktura. Na místě přibyly lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, stromy a závlahový systém.
Podle Novotné byla největší komplikací koordinace stavebních prací s přeložkami stávajících inženýrských sítí. "Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci komunikace v historické a hustě zastavěné části města, nacházelo se v prostoru stavby značné množství podzemních vedení různých správců," řekla. Dokončení některých přeložek bylo podmínkou pro pokračování dalších prací. Na stavbě se pracovalo po jednotlivých etapách, většinou mezi křižovatkami, aby zůstala zachována dopravní obslužnost okolních domů.
Příští rok na jaře se stavbaři vrátí k městskému divadlu, u kterého opraví zídku. Bude z pískovcových bloků, aby odpovídala historickému charakteru okolí. Podle města oprava nezasáhne do provozu ulice.
Přestavba Teplické ulice byla součástí obnovy historické části Podmokel. Město plánuje další etapy, které se mají týkat například prostoru před hlavním vlakovým nádražím, poslední části ulice Prokopa Holého a Tržní ulice.