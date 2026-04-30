V děčínské nemocnici léčí těžce obézní pacienty

Nemocnice je součástí krajského obezitologického centra a zajišťuje jeho chirurgickou část. Lékaři zde operují pacienty s těžkou obezitou, u nichž selhává konzervativní léčba.
Ta je dlouhodobě neúspěšná až u 95 procent pacientů.
V Děčíně provádějí hlavně operace, při nichž se zmenšuje žaludek či upravuje trávení tak, aby pacienti dlouhodobě hubli a zlepšil se jejich zdravotní stav.
„Obezita je chronické onemocnění, jež vede k dalším zdravotním potížím. Chirurgická léčba je dnes jednou z nejúčinnějších cest, jak ji řešit,“ říká primář chirurgického oddělení Jan Rejholec.
Pracoviště ročně provede asi 100 až 150 zákroků.