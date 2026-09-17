„Součástí je výměna stropních konstrukcí nad druhým nadzemním podlažím ve vybrané části objektu, výměna podélných trámů ve stropě nad druhým nadzemním podlažím a také obnova roznášecí podlahové vrstvy ve třetím nadzemním podlaží,“ uvedla Lucie Karlovská z děčínské radnice.
Práce podle ní zahrnují i výměnu sádrokartonových podhledů v prvním podlaží, konkrétně v malém sále a restauraci. „Po dokončení stavebních zásahů budou provedeny nové štuky a výmalby ve všech dotčených místnostech s výjimkou velkého sálu,“ dodala Karlovská.
Práce mají být hotové do konce letošního roku, Děčín za ně zaplatí 10,7 milionu korun.