V děčínské Teplické ulici bude na dva dny omezena doprava

„Ve čtvrtek 4. prosince bude uzavřený úsek od křižovatky s ulicí Čsl. mládeže po křižovatku s ulicí Prokopa Holého. Několik hodin tak nebude možné projet do Žižkovy ulice směrem k zoo. Průjezd složek integrovaného záchranného systému bude lokalitou zajištěn po celou dobu stavby. Aby se předešlo komplikacím, řidiče budou na místě navigovat pracovníci stavby,“ uvedl mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.
V pátek 5. prosince se práce přesunou na úsek od křižovatky s ulicí Prokopa Holého po křižovatku s Pivovarskou ulicí. V tomto místě bude provoz omezený, i na části této křižovatky totiž proběhne asfaltování. Po dobu omezení zde budou řidiče opět navigovat pracovníci stavby.
„V případě nepříznivých klimatických podmínek bude pokládka finálního povrchu odložena na později. O případné změně termínu budeme informovat na webu města a sociálních sítích,“ dodal Stínil.
Práce v Teplické ulici jsou součástí obnovy historické městské části Podmokly. Jde o etapu D, která začala už na podzim loňského roku a další pokračovala od letošního jara.
„Projekt zahrnuje opravy komunikací a chodníků, přeložky inženýrských sítí, pokládku nových sítí, osazení mobiliářem, úpravu veřejného osvětlení a výsadbu nových stromů. Dokončení je plánováno na jaro příštího roku,“ popsal mluvčí radnice.