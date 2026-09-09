V děčínské zoo se v létě narodila mláďata tří druhů kočkovitých šelem

Veterináři dnes v zoologické zahradě v Děčíně zkontrolovali všech pět koťat, která se tam v létě narodila. Všechna mláďata podstoupila první vakcinaci. U dvou karakalů a margaye veterináři provedli také čipování a zkontrolovali jejich pohlaví. U karakalů zjistili, že jde o samce a samici, stejně tak u koček rybářských. ČTK o tom informovala mluvčí zoo Alena Houšková.
Jak řekla Houšková, zoo v Děčíně letos zažívá kočičí babyboom. Za léto se tam narodila mláďata tří druhů kočkovitých šelem. Jde o dvě kočky rybářské, jednoho margaye a dva karakaly.
Koťata koček rybářských se narodila na konci června. Zoo se jejich odchovu dočkala po šesti letech. Na začátku července pak přišlo na svět jedno mládě margaye. Pro děčínskou zoo jde o první úspěšný odchov tohoto druhu po téměř 27 letech. "Vždy jsme totiž chovali buď nekompatibilní pár nebo samotná zvířata, která dlouhou dobu čekala na dopárování,“ popisuje zoolog Petr Haberland. Dodal, že sestavit pár se podařilo až letos, kdy zoo spojila devítiletého samce s patnáctiletou samicí. Samec je součástí evropského záchovného programu a děčínská zoo se o něj dělí se zoologickou zahradou v Poznani. V době narození mláděte byl samec právě v Polsku.
Několik dní po narození margaye se narodila také dvě mláďata karakala. I v tomto případě jde podle zoo o první úspěšný odchov. Samice sice porodila dvě mláďata už v zimě, obě ale za pár dní uhynula na bakteriální infekci. Současná mláďata jsou podle Haberlanda vitální a samice se o ně dobře stará.
Koťata kočky rybářské a karakalů mohou návštěvníci při troše štěstí spatřit ve venkovních výbězích. Mládě margaye je možné pozorovat ve vnitřní prosklené expozici.