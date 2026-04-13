V děčínské zoologické zahradě se narodila jelení dvojčata

Dvě mláďata najednou jsou u tohoto druhu spíše raritou, obvykle se totiž rodí pouze jedno.
„Dvojčata se mají k světu, matka se o ně vzorně stará a při kontrole pohlaví jsme zjistili, že jsou to dva samci,“ uvedl zoolog Petr Haberland.
Prvních čtrnáct byli kolouchové s matkou odděleni od zbytku stáda ve vnitřní ubikaci. „Jednak proto, aby měli dostatečný klid k vytvoření mateřského pouta, a také protože ranní teploty byly v těchto dnech ještě relativně nízké a obávali jsme se možných zdravotních komplikací z nachlazení,“ doplnil zoolog.
V současné době už ale dvojčata s laní mohou návštěvníci při troše štěstí spatřit i ve venkovní expozici. Děčínské stádo čítá v současné době šest kusů.
„Ve skupině je ještě druhá samice, která porodila teprve před pár dny. Jakmile toto mládě povyroste, začne taktéž chodit do venkovní expozice,“ dodala mluvčí zoo Alena Houšková.
Sambar skvrnitý je velmi vzácný druh jelenovitých z oblasti Filipín, kde je endemitem. Sambaři jsou zde silně ohroženi. Podle údajů Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) žije na ostrovech Panay a Negros méně než tisíc jedinců, trend je přitom stále klesající.