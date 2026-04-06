V jednom teplickém panelovém domě bydleli hned dva drogoví dealeři

Zatímco jeden přebýval v přízemí paneláku, druhý bydlel ve druhém patře. Oba byli sledovaní. První z mužů měl podle policejní mluvčí Ilony Gazdošové od loňského listopadu do letošního února prodat nejméně ve 30 případech ve svém bydlišti dvěma narkomanům zhruba 25 gramů pervitinu. „Druhý obyvatel stejného domu prodával drogu nejen ve svém bydlišti, ale i jinde v teplické části Trnovany. U něj policisté zaznamenali minimálně 55 prodejů pervitinu,“ doplnila mluvčí.
Sledování skončilo domovními prohlídkami. Muži byli zadrženi bezprostředně po prodeji drog. Oběma bylo sděleno obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Za to hrozí pobyt ve vězení v délce od jednoho roku do pěti let či peněžitý trest. Sazba se však může zvýšit s ohledem na okolnosti případu. Pokud už byl například někdo za takový čin v posledních třech letech odsouzen či potrestán, může zamířit za mříže na dva roky až deset let či být potrestán propadnutím majetku