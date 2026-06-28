V jezeře Milada na Ústecku dnes odpoledne utonul muž středního věku. Jeho totožnost a okolnosti události policie prošetřuje. ČTK to řekla regionální mluvčí policie regionální mluvčí policie Ilona Gazdošová.
Muž byl podle svědků pod hladinou zřejmě desítky minut, záchranáři se ho po vytažení na břeh marně pokoušeli oživit. "Bohužel musím potvrdit tragickou událost, osoba i přes resuscitaci zemřela," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Patrik Christian Cmorej.
O tomto víkendu jde podle něj o jediný takový případ v Ústeckém kraji. Horké počasí ale mělo o víkendu negativní vliv na počet výjezdů záchranné služby. "Poslední dva dny máme nárůst počtu výjezdů o 20 až 25 procent. A samozřejmě je to v souvislosti s těmi klimatickými podmínkami, které panují," dodal Cmorej.