V Jiříkově na Děčínsku hořel rodinný dům, škoda je dva miliony korun

V Jiříkově na Děčínsku v noci na dnešek hořel rodinný dům. Městští strážníci vyvedli před příjezdem hasičů dva lidi. Škodu vyšetřovatel předběžně odhadl na dva miliony korun. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
Zprávu o požáru přijali hasiči ve 2:46. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Pod kontrolu oheň dostali ve 3:28, informovali na síti X. Po uhašení začali rozebírat konstrukce i za pomocí výškové techniky. K průzkumu požářiště využili zasahující jednotky dron s termokamerou. Na místo dorazí kvůli vyšetřování dnes ještě policejní psovod. Hodnotu uchráněného majetku předběžně vyšetřovatel stanovil na milion korun.
Hasiči rozeznávají čtyři stupně požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.