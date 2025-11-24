V Jirkově i přes chladné počasí pokračují opravy komunikací a chodníků

U chodníku podél silnice směrem na Boleboř probíhá v současné době pokládka zámkové dlažby na budovaných snížených vstupech na přechod pro chodce a vstupech do vozovky, a to konkrétně v křižovatce s ulicí Generála Svobody.
„Po dokončení terénních úprav bude do lokality navrácen dočasně demontovaný přístřešek autobusové zastávky,“ uvedl mluvčí jirkovské radnice Vladimír Vacula.
Probíhají také drobné dokončovací práce a úklid stavby týkající se komunikace a chodníku v Hornické ulici.
Dělají se rovněž terénní úpravy kolem „zabalené“ komunikace v Mládežnické ulici pod MěÚSS.
„V těsné blízkosti stavby se ještě počítá s opravou chybějící dlažby kolem kanalizační šachty a v případě příznivého počasí by se vyspravila část zpevněné plochy, která je využívána jako přístup do prodejny potravin,“ dodal Vacula.
Co se týče chodníku k restauraci City, kvůli zasahování betonových základů podezdívek oplocení, které přiléhají k chodníku až do jeho konstrukce, nebylo možné položit běžnou zámkovou dlažbu o tloušťce 60 milimetrů až k oplocení.
Zhotovitel si proto musel objednat méně používanou zámkovou dlažbu o tloušťce 40 milimetrů, kterou v co největší míře doloží až k oplocení.
„Pokud už nebude možné pro pokládku využít tuto dlažbu, bude drobný prostor mezi chodníkem a oplocením dobetonován,“ popsal Vacula.