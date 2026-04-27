V Jirkově jsou nové kontejnery na použitý textil

„Do kontejnerů na textil je možné vhazovat čistý a suchý textil, oblečení, bytový textil, obuv a další doplňky. Vše by mělo být zabaleno v zavázaných igelitových pytlích nebo taškách,“ uvedl mluvčí jirkovské radnice Vladimír Vacula.
Do odpadových nádob patří všechny druhy nositelného i obnošeného oblečení, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, ručníky, utěrky, deky, použitelná obuv (ideálně spárovaná, svázaná k sobě), kabelky, batohy, pásky a textilní nebo funkční hračky.
„Do kontejnerů na textil naopak nepatří silně znečištěný, mokrý nebo plesnivý textil, matrace, koberce, ořezky látek z výroby,“ dodal Vacula.