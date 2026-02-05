V Jirkově má letos vzniknout nový park

Nový městský park by měl v letošním roce vzniknout v centru Jirkova. Rozkládat se bude v prostoru nad historickými sklepy, který je v současné době oplocený a zarostlý neudržovanou zelení.

Vizualizace chystaného parku v prostoru nad historickými sklepy v centru Jirkova | foto: archiv města Jirkov

„Park bude protkán sítí chodníčků s mlatovým a žulovým povrchem, nepřístupné svahy se osází bezúdržbovou zelení. Počítá se zde s lavičkami, odpadkovými koši a LED osvětlením, na jehož lampy se namontují bezpečnostní kamery,“ popisuje mluvčí Jirkova Vladimír Vacula s tím, že celá lokalita se po odstranění plotu a velkých úpravách stane průchozí. „Přístup do veřejného parku bude ze tří směrů – od Tesca, od infocentra a od kina,“ dodává mluvčí.

Projekt řeší i umístění veřejného osvětlení podél stávající komunikace pro pěší mezi sklepy a parkovištěm ve Vinařické ulici. Dále se upraví šířka stávajícího chodníku mezi sklepy a parkovištěm, podél nějž se vytvoří zelený záliv se stromovou alejí. „Lokalita nad historickými sklepy bude od Tesca odcloněna veřejnou zelení. Rozšířená komunikace pro pěší z centra směrem k Tescu bude mít povrch z žulové dlažby tak, aby navazovala na historický střed města,“ poznamenává Vacula.

V plánu je rovněž revitalizace plochy u informačního centra před pavilonem se salonním vozem Kludských. Zde má vzniknout náměstíčko ve velkoformátové kamenné dlažbě. „Jeho středobodem bude moderní vodní prvek – fontána tryskající z dlažby do úzkých žlábků,“ vysvětluje mluvčí Jirkova.

Chybět nebude ani revitalizace zeleně, upraví se stávající dřeviny, odstraní se nevhodné porosty a vysadí se nová zeleň.

Hotovo by mělo být do září. Náklady jsou vyčísleny na 26,2 milionu korun, hradit je bude Jirkov ze svého rozpočtu. Jde o čtvrtou nejdražší akci města v letošním roce.

5. února 2026  7:55,  aktualizováno  7:55

