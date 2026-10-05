V jirkovské školce Kaštánek je speciální třída pro postižené děti

„Během letních prázdnin zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce. Prostory se přestavovaly a vybavovaly novým nábytkem, speciálními didaktickými pomůckami i kompenzačními prvky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve stejném období navíc v areálu probíhala i dlouhodobě plánovaná výměna rozvodů vody na části pracoviště,“ uvedl mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.
Nová třída nabízí podle mluvčího menší kolektiv dětí, individuální přístup a úzkou spolupráci pedagogů se speciálními pedagogy i dalšími odborníky. „Díky tomu budou mít děti vytvořeny co nejlepší podmínky pro svůj rozvoj, vzdělávání i každodenní život. O novou třídu byl mezi rodiči velký zájem a její kapacita pro školní rok 2026/2027 je již zcela naplněna,“ dodal Vacula.