V Kadani vznikla trojkoalice, starostou zůstane Losenický z ODS

V Kadani na Chomutovsku vznikla trojkoalice v níž se vítězná ODS dohodla na spolupráci s uskupeními Pro Kadaň a okolí a Lepší sever–Lepší Kadaň. Dnes o tom informovala radnice v tiskové zprávě. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 14 mandátů. Ustavující zastupitelstvo by v Kadani mělo zasednout 9. listopadu v 17:00.
Programovými prioritami koalice jsou rozvoj a stabilita nemocnice, bytová výstavba a transparentní správa města. Starostenský post by měl obhájit Jan Losenický (ODS).
Do městského zastupitelstva v Kadani se v letošních komunálních volbách dostalo všech šest kandidujících subjektů. Vítězná ODS, která je ve vedení města od roku 2002, obdržela 35,45 procenta hlasů a získala deset zastupitelských mandátů. Oproti předchozím volbám si pohoršila o dvě křesla. Druhé skončilo ANO s osmi mandáty, tři zastupitele získalo uskupení Dáme Kadani novou šanci. Po dvou zastupitelích budou mít uskupení Pro Kadaň a okolí s podporou Naše Česko, Lepší sever-Lepší Kadaň a Spojení pro změnu.
Losenický dnes ČTK řekl, že koalici by bylo možné domluvit i s více subjekty. "Je to naše první zkušenost za těch 24 let s takto těsnou koalicí. Ale už v minulém období byla ta většina podobná, pohybovali jsme se mezi 13 a 14 mandáty, kdy jsme fungovali s tichou podporou Lepšího severu. Takže jsme nyní ani o ničem jiném než o otevřené spolupráci neuvažovali," uvedl. Dodal, že koalice plánuje mít otevřené vztahy i s opozičními zastupiteli.
Do odpovědnosti starosty by měli patřit finance a hospodaření města, majetková politika, rozvoj nemocnice a dostupnost zdravotní péče, strategický, kulturní a územní rozvoj i komunikaci s veřejností a vnější vztahy.
Na pozici uvolněné místostarostky, tedy zcela placené, koalice navrhne Alenu Benešovou (ODS). Na starosti bude mít sociální záležitosti, životní prostředí, bytovou politiku a školství. Bude také koordinovat administrativní agendu městských organizací a společností, včetně on-line zpřístupňování dokumentů.
Neuvolněným místostarostou, tedy ne plně placeným, se má podle Losenického stát Jan Perout (ODS). Na starosti bude mít městské investice, dopravu a dopravní infrastrukturu, sport a podporu podnikání, obchodu a služeb.
"V radě by podle dohody měli zasednout další čtyři členové ODS a po jednom zástupci z dalších koaličních stran. Každý radní by měl mít přidělenou konkrétní gesci," dodal Losenický.
Před čtyřmi lety kandidovalo v Kadani, kde žije zhruba 18.000 obyvatel, šest subjektů, do zastupitelstva se dostali zástupci čtyř z nich. ODS získala 12 mandátů, ANO deset, PRO Kadaň a okolí čtyři a Lepší sever jediného zastupitele.