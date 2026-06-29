V Klášterci nad Ohří budou letos nově sekat trávu „na mozaiku“

V Klášterci nad Ohří se budou letos travnaté plochy udržovat jinak než v předchozích letech, a to tzv. mozaikovým sečením.
„V praxi to znamená, že v každé části města vybereme některé travnaté plochy, na kterých vynecháme jednu pravidelnou seč. Ostatní plochy budeme nadále udržovat standardním způsobem,“ nastínila Adéla Moro z klášterecké radnice.
Důvodem tohoto opatření je zejména očekávané horké a suché počasí.
„Město proto hledá způsoby, jak lépe hospodařit s vodou a pomoci zeleni zvládnout náročné letní podmínky. Vyšší tráva pomáhá půdě lépe zadržovat vlhkost, omezuje přehřívání povrchu a zlepšuje celkovou odolnost městské zeleně vůči suchu. Podporuje také biodiverzitu, drobné živočichy a nabízí více potravy a úkrytů pro opylovače,“ popsala Moro s tím, že pro pilotní projekt vybralo město lokality s menším pohybem lidí, aby bylo omezení komfortu obyvatel co nejmenší.
Zároveň v Klášterci zůstane dostatek pravidelně udržovaných ploch, třeba pro venčení psů. Projekt bude radnice sledovat a vyhodnocovat zkušenosti obyvatel i dopady na stav zeleně.
„Pokud se mozaikové sečení osvědčí, může se v budoucnu stát běžnou součástí péče o městské travnaté plochy,“ uvedla Moro.