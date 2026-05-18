V Klášterci nad Ohří do dvou let vznikne zázemí pro sportovce za 200 milionů Kč

V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku začala přestavba zázemí sportovců a tribuny u atletického a fotbalového stadionu za 199,9 milionu korun. ČTK o tom informoval starosta Štefan Drozd (STAN). Stavba potrvá zhruba dva roky a město ji financuje kompletně ze svého rozpočtu.
Na dlouho připravovaný projekt žádalo město o dotační podporu ve výši 30 milionů od Národní sportovní agentury, dotace Klášterci přidělena nebyla. "My jsme měli tenhle projekt připravený metodou design and build. Zahajujeme přes to, že jsme dotaci nezískali. Měli jsme to i takhle smluvně ošetřeno, že pokud ji nedostaneme, tu dotaci, tak se můžeme rozhodnout, jestli budeme v té stavbě pokračovat, nebo ne," popsal Drozd rozhodnutí zastupitelů, kteří se přiklonili k variantně stavby s výhradně vlastním financováním.
Cena stavby téměř 200 milionů korun, která vzešla ze soutěže, se podle starosty rozloží do tří let. Město mělo v rozpočtu připraveno deset milionů, zastupitelé pro letošek rozpočtovým opatřením přidali dalších 60 milionů a další prostředky budou připraveny v letech 2027 a 2028, kdy by měla být stavba dokončena.
"Tím důvodem je určitě i současná situace, protože ceny velmi rychle rostou, a pokud by město čekalo rok, mohou klidně o 15 nebo 20 procent zase stoupnout, a tím odsunem bychom nic nezískali," uvedl Drozd. Se stavbou tribuny jsou spojeny i velké přesuny zázemí sportovců. Po celou dobu stavby budou mít k dispozici šatny na zimním stadionu. Město podle starosty přidalo i několik kontejnerů.
Město předalo staveniště v polovině května. Jedna z budov, v níž je sauna, posilovna a penzion, zůstane zachována. V první fázi prací bude zbourána druhá z původních budov ze 70. let. Tam se podle Drozda našel azbest ve střešní krytině a město jedná o možnostech jeho bezpečného odstranění s hygieniky. Nový objekt bude třípodlažní budova s tribunou se 108 místy a restaurací s výhledem na celý sportovní areál. Zázemí nabídne kromě šaten, toalet a sprch a skladů také kanceláře pro sportovní celky, zasedací místnost, zázemí pro rozhodčí a rozcvičovnu.
V Klášterci nad Ohří žije přibližně 14.000 lidí. Město letos hospodaří s rozpočtem okolo 400 milionů korun. Podle Drozda je rozpočet vyrovnaný a město není zatíženo žádným úvěrem.