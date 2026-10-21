V Klášterci nad Ohří se vedení města nezmění, starosta Drozd uzavřel trojkoalici

V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku dojednal vítěz komunálních voleb, uskupení Máme rádi Klášterec - Starostové, koalici s dalšími dvěma subjekty. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít 14 hlasů. V čele města by měl zůstat starosta Štefan Drozd (STAN). Rada by měla být nadále sedmičlenná, Klášterec si zachová i dva místostarosty neuvolněné, tedy ne plně placené. Ustavující zastupitelstvo by mělo zasednout 5. listopadu.
Mandáty v zastupitelstvu získalo v letošních volbách pět subjektů. Vítěze voleb Máme rádi Klášterec - Starostové volilo 42,86 procenta lidí, což znamenalo zisk devíti zastupitelů. Dosud jich mělo osm. ANO získalo pět zastupitelů, uskupení Zdraví, sport, vzdělání bude mít tři křesla a po dvou zastupitelích získala uskupení SEN pro Klášterec nad Ohří s podporou Zelených a Klášterec sobě (SPD+PRO+Svobodní s podporou Trikolory).
"Na spolupráci pro následující čtyři roky jsme se dohodli s hnutím Zdraví, sport, vzdělání a také SEN s podporou Zelených. Koaliční vyjednávání nikdy není o tom, že každý dosáhne všeho, s čím k jednacímu stolu přichází. Je především o kompromisu, vzájemném respektu a hledání řešení, které bude fungovat pro celé město," uvedli zástupci vítězného uskupení na facebooku.
Na prvního místostarostu bude navržen dosavadní radní Vojtěch Marvan (STAN), druhým místostarostou by měl zůstat Petr Hybner (Zdraví, sport, vzdělání). Za vítězné uskupení by měli do rady města dále usednout Radka Hodicová, která bude mít na starosti komunikaci a cestovní ruch, Petr Auf s odpovědností za finance, investice a rozvoj města a Pavla Zemančíková, která bude zodpovídat za školství, sociální věci a správu majetku. Sedmým radním by měl být dosavadní první místostarosta David Kodytek (SEN pro Klášterec nad Ohří s podporou Zelených), který bude mít na starosti místní hospodářství.
Vítězné uskupení uvedlo, že na jednání o koalici pozvalo všechny subjekty zvolené do zastupitelstva s výjimkou Klášterce sobě. "Za důležité jsme od začátku považovali také široké zastoupení v kontrolních orgánech města. Koaliční dohoda proto počítá s tím, že ve finančním i kontrolním výboru bude mít svého zástupce všech pět uskupení, která byla zvolena do zastupitelstva," dodali.
Před čtyřmi lety se do zastupitelstva Klášterce nad Ohří dostali zástupci šesti subjektů. Ve městě žije zhruba 14.000 obyvatel. Letos Klášterec hospodaří s ročním rozpočtem okolo 400 milionů korun.