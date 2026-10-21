V Klášterci nad Ohří se vedení města nezmění, starosta Drozd uzavřel trojkoalici

Autor: ČTK
  10:47aktualizováno  10:47
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku dojednal vítěz komunálních voleb, uskupení Máme rádi Klášterec - Starostové, koalici s dalšími dvěma subjekty. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít 14 hlasů. V čele města by měl zůstat starosta Štefan Drozd (STAN). Rada by měla být nadále sedmičlenná, Klášterec si zachová i dva místostarosty neuvolněné, tedy ne plně placené. Ustavující zastupitelstvo by mělo zasednout 5. listopadu.

Mandáty v zastupitelstvu získalo v letošních volbách pět subjektů. Vítěze voleb Máme rádi Klášterec - Starostové volilo 42,86 procenta lidí, což znamenalo zisk devíti zastupitelů. Dosud jich mělo osm. ANO získalo pět zastupitelů, uskupení Zdraví, sport, vzdělání bude mít tři křesla a po dvou zastupitelích získala uskupení SEN pro Klášterec nad Ohří s podporou Zelených a Klášterec sobě (SPD+PRO+Svobodní s podporou Trikolory).

"Na spolupráci pro následující čtyři roky jsme se dohodli s hnutím Zdraví, sport, vzdělání a také SEN s podporou Zelených. Koaliční vyjednávání nikdy není o tom, že každý dosáhne všeho, s čím k jednacímu stolu přichází. Je především o kompromisu, vzájemném respektu a hledání řešení, které bude fungovat pro celé město," uvedli zástupci vítězného uskupení na facebooku.

Na prvního místostarostu bude navržen dosavadní radní Vojtěch Marvan (STAN), druhým místostarostou by měl zůstat Petr Hybner (Zdraví, sport, vzdělání). Za vítězné uskupení by měli do rady města dále usednout Radka Hodicová, která bude mít na starosti komunikaci a cestovní ruch, Petr Auf s odpovědností za finance, investice a rozvoj města a Pavla Zemančíková, která bude zodpovídat za školství, sociální věci a správu majetku. Sedmým radním by měl být dosavadní první místostarosta David Kodytek (SEN pro Klášterec nad Ohří s podporou Zelených), který bude mít na starosti místní hospodářství.

Vítězné uskupení uvedlo, že na jednání o koalici pozvalo všechny subjekty zvolené do zastupitelstva s výjimkou Klášterce sobě. "Za důležité jsme od začátku považovali také široké zastoupení v kontrolních orgánech města. Koaliční dohoda proto počítá s tím, že ve finančním i kontrolním výboru bude mít svého zástupce všech pět uskupení, která byla zvolena do zastupitelstva," dodali.

Před čtyřmi lety se do zastupitelstva Klášterce nad Ohří dostali zástupci šesti subjektů. Ve městě žije zhruba 14.000 obyvatel. Letos Klášterec hospodaří s ročním rozpočtem okolo 400 milionů korun.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Řemeslníci obnovili křížovou cestu v Kvasicích na Kroměřížsku, je památkou

ilustrační snímek

Řemeslníci dokončili obnovu křížové cesty v Kvasicích na Kroměřížsku, která je kulturní památkou. Má 14 zastavení a její podoba pochází z 19. století. Náklady...

22. října 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus, součástí je simulační centrum

Univerzita PalackĂ©ho otevĹ™ela lĂ©kaĹ™skĂ˝ kampus, souÄŤĂˇstĂ­ je simulaÄŤnĂ­ centrum

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd....

22. října 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Popelka končí jako šéf ANO v Jihlavě. Tvrdí, že s restartem hnutí to nesouvisí

Radek Popelka vedl hnutí ANO v Jihlavě do voleb už čtyřikrát. V těch posledních utrpěl první porážku. Následně oznámil, že skončí v čele hnutí ANO v Jihlavě.

Radek Popelka, náměstek jihlavského primátora a několikanásobný volební lídr hnutí, skončí jako předseda místní organizace ANO v Jihlavě. Zatím to oznámil svým nejbližším spolupracovníkům, písemnou...

22. října 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus, součástí je simulační centrum

Univerzita PalackĂ©ho otevĹ™ela lĂ©kaĹ™skĂ˝ kampus, souÄŤĂˇstĂ­ je simulaÄŤnĂ­ centrum

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd....

22. října 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým třeboňským starostou bude Aleš Kolář za Naše Česko

ilustrační snímek

Třeboň v následujících čtyřech letech povede koalice Naše Česko, Společně pro Třeboň a Třeboňáci s podporou Starostů. Budou mít 17 z 25 zastupitelů. Současný...

22. října 2026  9:45,  aktualizováno  9:45

Předvánoční program v Kroměříži nabídne trhy, koncerty i světelnou výzdobu

ilustrační snímek

Předvánoční program v Kroměříži po roce opět nabídne trhy, koncerty a světelnou výzdobu. Koncem listopadu se lidé mohou těšit také na slavnostní rozsvěcení...

22. října 2026  9:24,  aktualizováno  9:24

Člen komise napadl komunální volby v Jetřichově kvůli sčítání hlasů

ilustrační snímek

Krajský soud v Hradci Králové řeší první stížnost na letošní komunální volby v Královéhradeckém kraji. Návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do...

22. října 2026  9:08,  aktualizováno  9:08

Řidič ujížděl v protisměru bez světel. Zastavily ho až výstřely a speciální manévr

Pražští policisté zadrželi šestadvacetiletého muže, který v ulicích metropole...

Zběsilou noční honičku řešila hlídka z cizinecké policie v Praze 2. Řidič se snažil policisty setřást, vjížděl do protisměru a ohrožoval ostatní vozy. V jednu chvíli dokonce vypnul světla na autě a...

22. října 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Saab Czech zahájil reimplementaci ERP systému na platformu IFS Cloud

22. října 2026  10:36

Tramvaje do Skvrňan znovu nahradí autobusy, nové kolejiště osázejí rostlinami

Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...

Lidi, kteří pravidelně jezdí tramvajemi mezi centrem Plzně a Skvrňany, čeká od soboty zase přestupování na autobusy náhradní dopravy. Letos na jaře dokončenou obnovu tramvajové trati mezi Novým...

22. října 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Pronájem bytu 3+1, 73m2, Klášterec nad Ohří, ul. Václava Řezáče
Pronájem bytu 3+1, 73m2, Klášterec nad Ohří, ul. Václava Řezáče

Václava Řezáče, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
14 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 108 426 nemovitostí

Podzimní grilování s pomocí moderních technologií: Traeger WiFIRE

22. října 2026  10:32

Rozvoj elektromobility zrychluje, kam míří? To nastíní konference ČISTÁ MOBILITA

22. října 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×