V Krásné Lípě vzniká přístavba u základní školy, nové budou učebny i zahrada

Nová přístavba se zahradou vzniká u základní školy v Krásné Lípě na Děčínsku. V moderním objektu budou nové učebny. Do školních dní dětí se vrátí činnosti v duchu dříve vyučovaného předmětu dílny a pozemky. Žáci se tak dostanou k výrobě drobných předmětů nebo k péči o zeleň. Na investici ve výši 20 milionů korun získalo město dotaci z Fondu spravedlivá transformace. ČTK to řekl starosta Jan Kolář (nez.).
Firma začala s výstavbou objektu navrženém architektem loni na podzim. "Hotová bude letos pravděpodobně v říjnu, pak se budou učebny vybavovat. Na jaře se bude tvořit zahrada," uvedl starosta. Učebny budou děti moci začít využívat ještě před dokončením zahrady.
Základní kámen školní budovy položili v roce 1870, v současné době je po rekonstrukci. Přístavba naopak bude v moderním stylu. "Bude zajímavá zelenou střechou i směrem do města bude ozeleněná," uvedl Kolář. Nová stavba nahrazuje sklad, který stavaři již zbourali.
Přístavbou město nenavyšuje kapacitu školy, chce pouze rozšířit výuku podle moderních trendů. Učebny a zahradu bude využívat také ekoklub. Do školy může docházet až 360 dětí, teď jich do ní chodí 319. V posledních letech se rodí dětí méně, obyvatelé z pohraničních částí republiky se stěhují pryč, a tak i žáků v zařízení ubývá. Do budoucna možná zanikne jedna ze dvou mateřských škol, uvedl Kolář.
Město se snaží odliv obyvatel přinejmenším zpomalit tím, že má v městských bytech příznivé nájemné. Lidé platí 80 korun za metr čtvereční. Dříve radnice nabízela stavební pozemky, díky tomu se také povedlo některé nové obyvatele přilákat.