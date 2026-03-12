Designové posezení v oddechové zóně radnice pojmenovala LOVEčka a je podle ní ideálním místem pro společnou fotografii.
V pozadí budou mít lidé nedávno vytvořené přírodní jezírko i baziliku Panny Marie Sedmibolestné.
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...
O nadcházejícím víkendu omezí provoz tramvají mezi Andělem a Řepy údržba tratě. Výluka bude platit v sobotu 14. března i v neděli 15. března vždy přibližně od 7 do 17 hodin. Hned čtyři linky kvůli...
Dětské dopravní hřiště ve Varnsdorfu a jeho přilehlé okolí se dočká výrazné proměny. Revitalizace naváže na nově vybudovaný skatepark v Západní ulici, který vznikl v těsné blízkosti hřiště.
Vyvýšený záhon před budovou magistrátu ve Zborovské ulici v Chomutově prochází obnovou.
Desítky kraslic zdobených různými technikami jsou v těchto dnech k vidění v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.
Na cyklostezce po výsypkách v Mostě přibude nová technologie – cyklosčítače. „Budou monitorovat pohyb cyklistů i dalších uživatelů trasy a přinesou městu cenná data pro další rozvoj cyklistické...
V parku na místě bývalé plovárny v Krupce na Teplicku je nový fotopoint ve tvaru srdce.
Chátrající areál bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem se má proměnit v nové transformační centrum. Ústecký kraj hledá firmu, která pavilonový komplex přestaví zhruba za jednu miliardu...
Další tři miliony korun zamíří letos z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění stomatologické péče. Zubaře na severu Moravy a ve Slezsku nemá přes 200 tisíc lidí, uživilo by se tam půl druhé...
Pohádka o dvou docela mladých čarodějnicích potěší v neděli malé návštěvníky SD Jilm v Jilemnici.
Vzpomínáte si na dobu, kdy internet zaplavily pojmy jako selfie, hashtag nebo influencer? Zpočátku jim mnoho lidí nerozumělo, ale během několika let se staly běžnou součástí každodenní komunikace....