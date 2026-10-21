V Kryrech začíná stavba komunitního centra, kde bude kavárna a knihovna

V Kryrech na Lounsku začíná stavba komunitního centra, kde bude kavárna, knihovna, prostor pro přednášky a expozice k historii. Náklady jsou zhruba 80 milionů korun, na investici získala radnice dotaci z Operačního programu spravedlivá transformace ve výši 30,6 milionu korun. Hotovo bude do konce roku 2028. ČTK to dnes před předáním stavby zhotoviteli řekl starosta Václav Kadleček (Vaše volba pro Kryry, Strojetice, Stebno a Běsno).
Komunitní centrum vznikne v budově, kterou před lety koupily Kryry od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Návrh na přestavbu zveřejnilo studio Igloo Architekti na webu. Chátrající dům se zásadně promění. Přestěhuje se sem kavárna, vznikne atrium s prostorem pro koncerty, přednáškový sál či stálá výstava k historii. "Máme tady Schillerovu rozhlednu, kterou ročně navštíví 3000 až 4000 lidí, a to je otevřená jen o víkendech a svátcích. Pro další informace si nově budou moci zajít zájemci do komunitního centra," uvedl Kadleček.
Projekt počítá také se saunou či veřejnými toaletami. "Konečně vznikne třeba také místo, kde si lidé budou moci koupit zmrzlinu," podotkl starosta. V objektu původně sídlil národní výbor, později tam byla služebna policie. Z celkové částky zaplatí radnice 17 milionů korun z vlastního rozpočtu a 30,5 je bezúročný úvěr. Dotace je pro Kryry, které mají zhruba 2400 obyvatel, největší v historii. Celková částka zahrnuje i náklady na pořízení objektu a projektovou dokumentaci. Termín dokončení je 31. prosince 2028.
V druhé etapě by chtělo současné vedení opravit také náměstí. V tomto případě se čeká na rozhodnutí o dotaci.