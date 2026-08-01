V Labi u obce Povrly na Ústecku objevili utonulého, policie událost vyšetřuje

V Labi u obce Povrly na Ústecku objevili dnes dopoledne utonulého muže, zatím nezjištěné totožnosti, u sebe neměl žádné doklady. Na tělo v řece upozornili svědci. Podle prvotních informací z místa nic nenasvědčuje cizímu zavinění, řekla ČTK severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Okolnosti události policie vyšetřuje, příčinu smrti by podle ní měla objasnit soudní pitva.
"V 09:40 jsme přijali oznámení s tím, že snad rybáři viděli tělo ve vodě u břehu Labe," uvedla Glogovská. K události vyjeli hasiči a policisté ze zásahové jednotky. Záchranáři už utonulému pomoci nemohli, podle mluvčího krajské záchranné služby Prokopa Voleníka převzal událost koroner.
Letos v létě nejde v Ústeckém kraji o první případ utonutí. Na konci června se v jezeře Milada na Ústecku utopil muž středního věku. Pod hladinou byl zřejmě desítky minut, záchranáři se ho po vytažení na břeh marně pokoušeli oživit.