V lesoparku v Krupce se plánuje hřiště na pumptrack

Ve spodní části lesoparku, který se nachází v Krupce na Teplicku, plánuje místní radnice pumptrackové hřiště.
Doplnit by mělo již fungující workoutové hřiště, jež se bude nacházet hned vedle.
„Touto kombinací se vytvoří ucelený areál, který nabídne aktivní využití volného času pro široké spektrum věkových skupin i sportovních zájmů,“ uvedla mluvčí města Stanislava Hanková.
Odhadované náklady na vybudování hřiště na pumptrack jsou přibližně pět milionů korun, návrh projektu by se mohl začít zpracovávat příští rok.
Uzavřený okruh tvořený z vln a klopených zatáček
Pumptrack je uzavřený okruh tvořený z vln a klopených zatáček. Umožňuje jízdu bez nutnosti šlapání, pouze pohybem těla – tzv. „pumpováním“.
„Je atraktivní pro začátečníky i pro zkušené sportovce. Trať lze projet v různých rychlostech, přičemž jezdec může využít i šlapání,“ dodala Hanková.
Sportoviště je vhodné pro malé děti na odrážedlech či prvních kolech, starší děti a mládež na horských či BMX kolech, uživatele freestyle koloběžek, bruslaře a inline jezdce i dospělé sportovce všech výkonnostních úrovní.