V Litoměřicích bude vládnout ODS v trojkoalici, starostou bude Hrbek

V Litoměřicích dnes večer uzavřela vítězná ODS memorandum o spolupráci s hnutím SEN pro Litoměřice a koalicí STAN a nezávislí a Sport a zdraví Litoměřice. Kandidátem na starostu bude lídr občanských demokratů Filip Hrbek. Místostarostové budou tři, řekl ČTK Hrbek. V zastupitelstvu o 27 členech bude mít trojkoalice většinu patnácti hlasů.
V opozici končí po čtyřech letech ANO a Naše Litoměřice. Bude tam také SPD a hnutí TEAM. Jména místostarostů zatím Hrbek prozradit nechtěl. "V některých budoucích koaličních stranách kandidáti přeskakovali místa, takže to si upřesníme na jednání v příštím týdnu," uvedl Hrbek. Každá z budoucích koaličních stran bude mít jednoho místostarostu. "Máme z devadesáti procent hotovou programovou shodu a shodu na komisích a výborech," uvedl Hrbek. Opozici bude nabídnuto místo předsedy kontrolního výboru.
Litoměřice byly společně s Teplicemi dlouhodobě v Ústeckém kraji baštou občanských demokratů. Před čtyřmi lety je v obou městech vystřídalo ANO. A letos v obou městech zvítězila ODS. V Teplicích se však dohodli na povolební spolupráci dosavadní koaliční partneři ANO a Volba pro Teplice.
V Litoměřicích ODS získala deset mandátů, tři má SEN pro Litoměřice a dva STAN a nezávislí a Sport a zdraví Litoměřice. ANO získalo šest křesel, Naše Litoměřice tři, dva má SPD s podporou Stačilo! a PRO a jeden uskupení TEAM. Voleb se zúčastnilo 42,12 procenta voličů.