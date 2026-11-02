V Litoměřicích lze nově odnést staré věci do re-use centra

„Centrum přijme například nábytek – židle, stoly nebo skříňky, dále kuchyňské nádobí a domácí potřeby, knihy, hračky, sportovní vybavení, nářadí i vybavení pro dům či zahradu. Obyvatelé města zde budou moci funkční a zachovalé věci z domácnosti odevzdat bezplatně. Namísto vyhození nebo likvidace je centrum nabídne veřejnosti za symbolický poplatek. Předměty tak získají nové majitele a jejich životnost se prodlouží,“ říká mluvčí města Michaela Rozsypalová.
Re-use centrum doplní stávající sběrný dvůr v Nerudově ulici. „Sběrný dvůr v Nerudově ulici už kapacitně nestačí. To je důvod, proč budeme mít ve městě druhý, a to v areálu technických služeb města,“ dodává vedoucí litoměřického odboru životního prostředí Pavel Gryndler.