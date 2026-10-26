V Litoměřicích podepsala programové prohlášení koalice ODS, SEN a STAN

V Litoměřicích dnes podepsali programové prohlášení zástupci koalice ODS, SEN pro Litoměřice a STAN. Na starostu navrhnou lídra občanských demokratů Filipa Hrbka. Místostarostové budou tři. V zastupitelstvu o 27 členech bude mít trojkoalice většinu 15 hlasů.
V opozici končí po čtyřech letech hnutí ANO a Naše Litoměřice. Bude tam také SPD a hnutí TEAM. Každá z budoucích koaličních stran bude mít jednoho místostarostu. Opozici bude nabídnuto místo předsedy kontrolního výboru.
Starosta bude řídit městskou policii, odbory komunikace a cestovního ruchu, v gesci bude mít také památkovou péči a územní rozvoj. Kromě starosty také dva místostarostové budou funkci vykonávat jako uvolnění, tedy s nárokem na plnou odměnu. Prvním bude Lukáš Korbel z ODS, který bude mít pod sebou odbor ekonomický či sport a druhým Petr Leník za SEN, jemuž připadlo životní prostředí, kultura, sociální věci a zdravotnictví. Třetím místostarostou bude Václav Červín za STAN, který se bude jako neuvolněný starat o školství a silniční hospodářství.
Červín, který byl lídrem kandidátky STAN, ani Leník, který byl čtyřkou na kandidátce SEN, se do zastupitelstva nedostali. Místo jim přenechali Štěpán Šetek (STAN) a Kamila Etchegoyen Rosolová (SEN). Zdůvodnili to nezkušeností v politice v prvním případě a v druhém navíc i časovou vytížeností. V radě usedne za ODS ještě Jan Fišera, Petr Pinka, Roman Kozák a Pavlína Kodytková, za SEN pro Litoměřice Renata Kutina Vášová, která kandidátku hnutí vedla.
Mezi programové priority koalice patří změna komunikace mezi občany a radnicí, péče o veřejné prostranství, zlepšení úklidu a údržby města, zpracování koncepce dopravy, příprava a zahájení stavby alespoň jednoho parkovacího domu, příprava nových sportovišť například v areálu bývalých kasáren, příprava přestavby plaveckého bazénu a podpora a pragmatický rozvoj alternativních zdrojů energie, uvedl Hrbek. Ustavující zasedání by mělo být 5. listopadu.
Litoměřice byly v Ústeckém kraji společně s Teplicemi dlouhodobě baštou občanských demokratů. Před čtyřmi lety je v obou městech vystřídalo ANO, letos v obou městech zvítězila ODS. V Teplicích se však dohodli na povolební spolupráci dosavadní koaliční partneři ANO a Volba pro Teplice.
V Litoměřicích ODS získala deset mandátů, tři má SEN pro Litoměřice a dva STAN a nezávislí a Sport a zdraví Litoměřice. ANO získalo šest křesel, Naše Litoměřice tři, dva má SPD s podporou Stačilo! a PRO a jeden uskupení TEAM. Voleb se zúčastnilo 42,12 procenta voličů.