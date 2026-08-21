V Litoměřicích se o hlasy voličů ve volbách v říjnu utká devět stran a hnutí

Úřad v Litoměřicích zaregistroval všechny kandidátky do komunálních voleb ve městě, kde se o hlasy utká devět stran a hnutí, i do okolních obcí. Vyplývá to z informací, které zveřejnila obec s rozšířenou působností na úřední desce. V roce 2022 kandidovalo v okresním městě také devět stran, volby tehdy vyhrálo ANO, které utvořilo koalici s uskupením Naše Litoměřice.
Zastupitelstvo má 27 členů. Stejně jako před čtyřmi lety se do něj pokusí dostat obě koaliční strany, Starostové a nezávislí a SPORT a ZDRAVÍ, Občanská demokratická strana a SPD, která letos kandiduje s podporou Stačilo! a PRO. Samostatně kandidují lidovci pod názvem strany Boží Litoměřice - KDU-ČSL. Nově oznámilo kandidátku, kterou úřad zaregistroval, hnutí SEN pro Litoměřice a strana TEAM. Na seznamu zaregistrovaných je ještě Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení SDZ.
Žádnou kandidátní listinu úřad neodmítl. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností bude kandidovat 66 stran, koalic a hnutí. Volby se uskuteční 9. a 10. října.