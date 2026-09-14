V Litoměřicích vznikne sportovní hala vedle gymnázia pro školy i kluby

Vedle gymnázia v Litoměřicích vznikne sportovní hala, jejíž součástí bude zázemí pro stolní tenis. Hala bude sloužit gymnazistům, žákům nedaleké základní školy, sportovním klubům i veřejnosti. Město se bude na výstavbě podílet s Ústeckým krajem. Zastupitelé schválili smlouvu, která upravuje spolupráci a financování. Náklady se odhadují na 280 milionů korun bez DPH, uvedla radnice na webu.
Nová stavba má nahradit současnou tělocvičnu a samostatnou halu pro stolní tenis. "Jde o jednu z nejvýznamnějších investic do sportovní infrastruktury v posledních letech. Nová hala přinese kvalitní podmínky pro školní výuku, sportovní soutěže, tréninky i volnočasové aktivity a zároveň nabídne prostor pro pořádání větších akcí," uvedl místostarosta Jiří Adámek (ANO).
Podle architektonické studie bude možné hlavní hrací plochu rozdělit na tři samostatné části, takže ji současně využije více skupin. Součástí bude tribuna s občerstvením, moderní šatny, zázemí pro učitele a rozhodčí nebo rozcvičovací sál. Hala pro stolní tenis bude mít vlastní vstup, šatny, klubovnu i ochoz pro diváky.
Architektonické řešení pracuje se dvěma propojenými částmi budovy, které odrážejí její dvojí využití. Výrazným prvkem bude fasáda z bronzově zbarveného falcovaného plechu, která má navázat na historickou budovu gymnázia. Prosklené přízemí propojí objekt se školním areálem a umožní větší vizuální kontakt s okolím.
Litoměřice zaplatí část určenou pro stolní tenis včetně zázemí a třetinu nákladů na hlavní halu. Ústecký kraj zaplatí zbývající dvě třetiny. Případná dotace se nejprve odečte od celkových nákladů a zbývající část se rozdělí mezi oba partnery podle dohodnutého podílu, uvedla radnice. Stavba bude připravována metodou Design & Build, při níž vybraný dodavatel zajistí projektovou dokumentaci, potřebná povolení, výstavbu i kolaudaci.