V Litoměřicích začal veletrh Tržnice Zahrady Čech, potrvá do neděle

Na výstavišti v Litoměřicích dnes začal veletrh Tržnice Zahrady Čech. Návštěvníci si na něm mohou do neděle vybírat ze sazenic různých rostlin, ovocných stromků, zahradního náčiní, chovatelských potřeb ale také koření, uzenin, sýrů a dalších pochutin. Na nákupy a za zábavou se do Litoměřic vydali lidé z Česka i ze zahraničí. ČTK to řekla ředitelka Městských kulturních zařízení Michaela Mokrá. Brány výstaviště budou otevřené denně od 09:00 do 17:00. Pro návštěvníky je zajištěná kyvadlová doprava z centra Litoměřic.
Na podzim oslaví Zahrada Čech 50. výročí, návštěvníci se mohou zapojit do zdobení dekorací. "My jsme se rozhodli zapojit naše návštěvníky do toho, jak bude podzimní Zahrada Čech vypadat a vytvořili jsme nadměrné padesátky, které chceme od návštěvníků nazdobit umělými květinami," uvedla ředitelka. Čísla jsou umístěná ve venkovní části pavilonu A. Zdobit se budou denně od 10:00 a od 13:00.
Ozdobená čísla organizátoři uskladní a na podzim je využijí jako jeden z hlavních prvků dekorace kulturních památek. Na podzim totiž přibude k veletrhu projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech. "To znamená, že my vyzdobíme čtyři vybrané kostely, otevře se katedrála arcibiskupa a návštěvníci budou mít možnost podívat se do prostor, které nejsou běžně přístupné," vysvětlila Mokrá.
V pavilonu A najdou návštěvníci expozici s názvem Voňavý příběh, která navazuje na historii Zahrady Čech. Prostor je koncipovaný jako kavárna. Expozici tvoří čtyři pokojíčky, v nichž se vždy propojí výrazná vůně s jednou barvou tak, aby každý prostor měl svou náladu, energii.
Také letos se konají jarní květinové workshopy. Pod dohledem floristů mohou návštěvníci každý den vyrábět jarní dekorace na stůl, věnce na dveře a další sezonní aranžmá.
Návštěvníci mohou vybírat sortiment vystavený na 250 až 300 prodejních místech po celém výstavišti. "Můžeme slíbit zhruba deset procent nových vystavovatelů a prodejců. Je to tematicky zaměřené na zahradní sortiment a na chovatelské potřeby," uvedla Mokrá. Prodejci jsou ve venkovní části areálu i ve vnitřních pavilonech. V pavilonu G jsou tradičně umístěná zvířata.
Návštěvnost jarního veletrhu je stabilní, každoročně dorazí kolem 26.000 lidí. Podzimní veletrh je ještě oblíbenější i s ohledem na širší nabídku. "Pro letošní rok mohu slíbit ještě daleko větší rozsah podzimního veletrhu, protože budeme slavit 50. výročí," dodala ředitelka.
Na veletrh dorazila například seniorka Milena z Dubnice v Libereckém kraji. Přijela si především pro květiny. Podotkla, že bere návštěvu výstaviště částečně jako výlet. Ze sazenic u jednoho ze stánků si vybírali sortiment také Němci nebo Poláci.